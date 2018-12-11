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    Помешает ли «Црвена Звезда» ПСЖ выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

    «Црвена Звезда» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги чемпионов 11 декабря 2018 года

    Лига чемпионов ПСЖ Футбол Франции
    Прогноз на «Црвена Звезда» — ПСЖ
    В первом матче ПСЖ разгромил «Црвену Звезду» со счетом 6:1
    Во вторник, 11 декабря, «Црвена Звезда» будет принимать на своем поле ПСЖ в рамках заключительного, 6-го тура группы С Лиги чемпионов. Поединок начнется в 23:00 мск. Прогноз на «Црвена Звезда» — ПСЖ.
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    «Црвена Звезда»

    Белградский клуб успешно стартовал в Лиге чемпионов, на своем поле сыграв вничью с одним из лидеров Серии А. Зато во втором туре сербский клуб был на выезде унижен ПСЖ, разгромившим «Црвену Звезду» со счетом 6:1.

    Не лучше оказался и выезд к «Ливерпулю», где сербский коллектив пропустил четыре безответных мяча — по два в каждом тайме. Поквитаться с англичанами удалось в домашнем матче, где хозяева при поддержке своих болельщиков победили «Красных» со счетом 2:0.

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    • В последнем туре группового раунда турнира команда проиграла «Наполи» (1:3), из-за чего с четырьмя очками потеряла шансы на выход в плей-офф, но зато сохранила возможность попасть в Лигу Европы, если «Ливерпуль» проиграет «Наполи». В национальном чемпионате «Црвена Звезда» с 9-очковым отрывом лидирует по итогам 20-ти туров.

    ПСЖ

    ПСЖ уже в первом туре пришлось совершить визит к одному из своих конкурентов за выход в 1/8 финала. Чемпион Франции навестил «Ливерпуль» и был близок к тому, чтобы увезти ничью, но уступил в конце игры со счетом 2:3.

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    Хотя во втором туре подопечные Томаса Тухеля разгромил своего грядущего соперника (6:1) на своем поле, в последующих двух матчах сумел добыть лишь две ничьи.

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    • Тем не менее, важная победа над «Ливерпулем» (2:1) в домашних стенах позволила подняться на второе место с восемью очками — в одном балле отставания от «Наполи» и в двух пунктах отрыва от английского клуба.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Все почти идеально складывается для парижан во французской Лиге 1, где с отрывом в 13 очков и матчем в запасе команда занимает место на вершине. Тем не менее, в двух предыдущих поединках первенства клуб потерял первые очки в чемпионате, сыграв вничью с «Бордо» (2:2) и «Страсбурга» (1:1).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,17, тогда как успех хозяев поля оценивается в 17,00, а ничья — в 7,50.

    Рекомендуем ставить на то, что Анхель Ди Мария забьет, и ПСЖ выиграет за 3,25. 0

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    Прогноз на «Црвена Звезда» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25. Во вторник, 11 декабря, «Црвена Звезда» будет принимать на своем поле ПСЖ в рамках заключительного, 6-го тура группы С Лиги чемпионов. Поединок начнется в 23:00 мск.
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