ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алина ЗагитоваТрон зашатался. Загитова в Ванкувере уступила Кихире «Крылья Советов» — «Ростов»РПЛ. «Локо» победил «Оренбург», разгромы от «Спартака» и «Динамо» Александр Овечкин принимает поздравленияНХЛ. Овечкин забросил 22-й гол, замены Бобровского и Варламова
  • 15:58
    • «Эйбар» и «Леванте» забили восемь голов
  • 15:48
    • «Динамо» разгромило «Урал» в домашнем матче
  • 14:59
    • «Краснодар» — «Уфа»: Вандерсон и Тилль — в старте
  • 14:14
    • Логинов упал и стал третьим в гонке преследования Поклюки
  • 13:58
    • Россиянки завоевали серебро на этапе Кубка мира по лыжам
  • 13:45
    • «Барселона» попытается купить Кейна
  • 11:45
    • Главный тренер «Славии» назвал Комличенко «убийцей»
    Все новости спорта

    Кто уйдет на каникулы в хорошем настроении?

    «Ахмат» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 10 декабря

    РПЛ Футбол России Ахмат Арсенал Тула
    Прогноз на «Ахмат» — «Арсенал»
    Футболисты «Арсенала»
    В понедельник, 10 декабря, «Ахмат» на своем поле примет «Арсенал» в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Ахмат-Арене», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Ахмат» — «Арсенал».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • подписаться
    •

    «Ахмат»

    Грозненский «Ахмат» на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 20 очков.

    Подопечные Рашида Рахимова одержали пять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

    С начала ноября «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» (2:1), уступил «Зениту» (0:1) и ЦСКА (0:2), а также разошелся миром с «Енисеем» (1:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    В лазарете грозненской команды находятся Одисе Роши и Антон Швец.

    «Арсенал»

    Тульский «Арсенал» расположился на десятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 20 баллами.

    На счету «оружейников» тоже пять побед, пять ничьих и шесть поражений в 16 сыгранных турах.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Туляки с начала ноября переиграли «Анжи» (2:0) и «Зенит» (4:2), а также проиграли «Локомотиву» (1:3) и «Краснодару» (0:3).

    После травмы у «Арсенала» восстанавливается полузащитник Михаил Александров.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ахмата» — 2.25, победа «Арсенала» — 3.80, ничья — 3.10.

    Статистика нынешнего сезона указывает на то, что нас ждет встреча в целом равных команд, находящихся вблизи зоны вылета, но не претендующих на еврокубки.

    Все прогнозы на РПЛ

    Несмотря на уход Олега Кононова, «оружейники» демонстрируют неплохой футбол. Чего только стоит победа над «Зенитом». Однако своих лучших результатов они добились у себя дома, тогда как в гостях набрали всего четыре очка.

    Грозненцы раньше считались исключительно домашней командой, но в последнее время на «Ахмат-Арене» они чаще играют вничью, чем побеждают.

    Мы ждем в целом равной игры, поэтому, как нам кажется, ставка на ничейный исход может стать вполне оправданной.

    Еще один вариант — «тотал голов меньше 2» за 2.02. «Ахмат» на своем поле играет очень прагматично, поэтому не рассчитываем увидеть голевую феерию. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Уфа
  • Сегодня в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч ЦСКА — Салават Юлаев
  • Сегодня в 17:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Уэска — Реал
  • Сегодня в 18:15
    •  5.16
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 18:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Боруссия М — Штутгарт
  • Сегодня в 20:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вальядолид
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Бока Хуниорс
  • Сегодня в 22:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Сегодня в 22:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Чикаго — Монреаль
  • Завтра в 02:00
    •  1.725
  • Прогноз на матч Металлург — Авангард
  • Завтра в 17:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Эвертон — Уотфорд
  • Завтра в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Рейнджерс
  • Послезавтра в 03:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «МЮ» дважды сравнивал счет
  • Битва «МЮ» и «Арсенала». Борьба, ошибки и блеск полузащитников
    • 17:52 06/12/2018     Дивок Ориги принес «Ливерпулю» победу
  • Цирк на «Энфилде», Месси из «Кристал Пэлас» и безумный пес Моуринью
    • 15:52 03/12/2018     Джердан Шакири и другие игроки «Ливерпуля»
  • «Бернли» — «Ливерпуль». Пять выводов после волевой победы «красных»
    • 21:58 06/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Ахмат» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.10. В понедельник, 10 декабря, «Ахмат» на своем поле примет «Арсенал» в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Ахмат-Арене», начнется в 19:30 по московскому времени.
    Тоже интересно
    «Анжи» — «Спартак» Футбол Одиннадцатиметровая победа «Спартака»Реакция спортивных СМИ на крупную победу «Спартака» в Каспийске 02:060
  • 10:16
    • «Атланта» стала чемпионом MLS
  • 10:03
    • Холлоуэй досрочно победил Ортегу и сохранил титул UFC
  • 08:59
    • «Лейкерс» обыграли «Мемфис», «Даллас» одолел «Хьюстон»
    «Локомотив» — «Оренбург» Футбол Победа «Локо»: гениальный камбэк или валидольный отскок?Волевая победа «Локомотива» над «Оренбургом» — в нашем обзоре прессы 00:160
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Реал» сократит отставание от лидеров
  • 5.16
    •
  • 14:47
    • Анчелотти: Матч с «Ливерпулем» будет захватывающим
  • 14:31
    • Логинов: Воткнул себе палку в ботинок и упал
  • 13:27
    • Российская скелетонистка Никитина победила на этапе Кубка мира в Латвии
    «Атлетико» — «Алавес» Футбол Примера. «Атлетико» разгромил «Алавес», «Барса» выиграла каталонское дерби, «Реал» в гостях у «Уэски»Подробности матчей 15-го тура испанской Примеры 01:100
  • 08:37
    • Ломаченко победил Педрасу в чемпионском бою
  • 08:29
    • Тарасова и Морозов — бронзовые призеры финала Гран-при
  • 08:15
    • Синицина и Кацалапов заняли второе место в финале Гран-при
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие