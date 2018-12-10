«Ахмат» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 10 декабря

В понедельник, 10 декабря, «Ахмат» на своем поле примет «Арсенал» в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Ахмат-Арене», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Ахмат» — «Арсенал».

«Ахмат»

Грозненский «Ахмат» на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 20 очков.

Подопечные Рашида Рахимова одержали пять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

С начала ноября «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» (2:1), уступил «Зениту» (0:1) и ЦСКА (0:2), а также разошелся миром с «Енисеем» (1:1).

Календарь и таблица РПЛ

В лазарете грозненской команды находятся Одисе Роши и Антон Швец.

«Арсенал»

Тульский «Арсенал» расположился на десятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 20 баллами.

На счету «оружейников» тоже пять побед, пять ничьих и шесть поражений в 16 сыгранных турах.

Туляки с начала ноября переиграли «Анжи» (2:0) и «Зенит» (4:2), а также проиграли «Локомотиву» (1:3) и «Краснодару» (0:3).

После травмы у «Арсенала» восстанавливается полузащитник Михаил Александров.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ахмата» — 2.25, победа «Арсенала» — 3.80, ничья — 3.10.

Статистика нынешнего сезона указывает на то, что нас ждет встреча в целом равных команд, находящихся вблизи зоны вылета, но не претендующих на еврокубки.

Все прогнозы на РПЛ

Несмотря на уход Олега Кононова, «оружейники» демонстрируют неплохой футбол. Чего только стоит победа над «Зенитом». Однако своих лучших результатов они добились у себя дома, тогда как в гостях набрали всего четыре очка.

Грозненцы раньше считались исключительно домашней командой, но в последнее время на «Ахмат-Арене» они чаще играют вничью, чем побеждают.

Мы ждем в целом равной игры, поэтому, как нам кажется, ставка на ничейный исход может стать вполне оправданной.

Еще один вариант — «тотал голов меньше 2» за 2.02. «Ахмат» на своем поле играет очень прагматично, поэтому не рассчитываем увидеть голевую феерию. 0