«Крылья Советов» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч РПЛ 8 декабря 2018 года

«Ростов» не может одержать победу в четырех матчах чемпионата

В субботу, 8 декабря, в матче 17-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» на своем поле примут «Ростов». Встреча, которая пройдет на «Самара Арене», начнется 12:30 по Москве. Прогноз на «Крылья Советов» — «Ростов».

«Крылья Советов»

«Волжане» не сыграли в прошлом туре против «Оренбурга». Игру из-за низкой температуры перенесли на следующий год. С 15 очками самарцы опустились в зону прямого вылета, отставая от зоны стыковых матчей на один пункт.

Дружина Миодрага Божовича за последние пять матчей проиграла в четырех из них при одной победе. Выигрыш пришелся на выездную игру 13 тура с «Уфой» — 2:1.

Затем клуб из Самары проиграл две встречи кряду. Сперва «крылышки» на своей территории уступили «Ахмату» (1:2), а затем были слабее «Спартака» (1:3) в Москве.

Восемь домашних матчей в этом розыгрыше РПЛ принесли самарцам две виктории, одну ничью и пять поражений, разница забитых и пропущенных — 3:10.

«Ростов»

«Комбайнеры» накануне провели первый четвертьфинальный матч в Кубке России, где на выезде сыграли вничью с «Краснодаром» со счетом 2:2.

Этой ничьей дончане продолжили свою безвыигрышную серия, которая на данный момент насчитывает пять матчей во всех турнирах. Что правда, в этот период они четыре поединка свели вничью.

В чемпионате «Ростов» не знают вкуса побед четыре встречи кряду. К тому же, в трех последних из них не может забить даже гол. С 24 очками «сельмаши» шестые, с отставанием от 4 и 5 места в один пункт.

В этих трех поединках команда Валерия Карпин уступила в Питере «Зениту» со счетом 0:2 и два раза сыграла вничью 0:0 с «Динамо» и ЦСКА дома.

На выезде в этом сезоне РПЛ «желто-синие» три матча выиграли, два свели вничью и столько же проиграли, разница мячей — 7:7.

В первом круге «Крылья» в Ростове минимально одолели хозяев — 1:0.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 2.40.

На победу хозяев дают — 3.60, ничья оценена — в 2.90.

Прогнозируем, что в предстоящем поединке команда Карпина одержит победу и прервет свою безвыигрышную серию. 0