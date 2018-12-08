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    Прервет ли «Ростов» свою безвыигрышную серию?

    «Крылья Советов» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч РПЛ 8 декабря 2018 года

    РПЛ Футбол России Крылья Советов Ростов
    Прогноз на «Крылья Советов» — «Ростов»
    «Ростов» не может одержать победу в четырех матчах чемпионата
    В субботу, 8 декабря, в матче 17-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» на своем поле примут «Ростов». Встреча, которая пройдет на «Самара Арене», начнется 12:30 по Москве. Прогноз на «Крылья Советов» — «Ростов».
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    «Крылья Советов»

    «Волжане» не сыграли в прошлом туре против «Оренбурга». Игру из-за низкой температуры перенесли на следующий год. С 15 очками самарцы опустились в зону прямого вылета, отставая от зоны стыковых матчей на один пункт.

    Дружина Миодрага Божовича за последние пять матчей проиграла в четырех из них при одной победе. Выигрыш пришелся на выездную игру 13 тура с «Уфой» — 2:1.

    Затем клуб из Самары проиграл две встречи кряду. Сперва «крылышки» на своей территории уступили «Ахмату» (1:2), а затем были слабее «Спартака» (1:3) в Москве.

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    • Восемь домашних матчей в этом розыгрыше РПЛ принесли самарцам две виктории, одну ничью и пять поражений, разница забитых и пропущенных — 3:10.

    «Ростов»

    «Комбайнеры» накануне провели первый четвертьфинальный матч в Кубке России, где на выезде сыграли вничью с «Краснодаром» со счетом 2:2.

    Этой ничьей дончане продолжили свою безвыигрышную серия, которая на данный момент насчитывает пять матчей во всех турнирах. Что правда, в этот период они четыре поединка свели вничью.

    В чемпионате «Ростов» не знают вкуса побед четыре встречи кряду. К тому же, в трех последних из них не может забить даже гол. С 24 очками «сельмаши» шестые, с отставанием от 4 и 5 места в один пункт.

    В этих трех поединках команда Валерия Карпин уступила в Питере «Зениту» со счетом 0:2 и два раза сыграла вничью 0:0 с «Динамо» и ЦСКА дома.

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    • На выезде в этом сезоне РПЛ «желто-синие» три матча выиграли, два свели вничью и столько же проиграли, разница мячей — 7:7.

    В первом круге «Крылья» в Ростове минимально одолели хозяев — 1:0.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 2.40.

    На победу хозяев дают — 3.60, ничья оценена — в 2.90.

    Прогнозируем, что в предстоящем поединке команда Карпина одержит победу и прервет свою безвыигрышную серию. 0

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    Прогноз на «Крылья Советов» — «Ростов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40. В субботу, 8 декабря, в матче 17-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» на своем поле примут «Ростов». Встреча, которая пройдет на «Самара Арене», начнется 12:30 по Москве.
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