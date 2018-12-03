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    «Арсенал» Тула — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России по футболу 3 декабря 2018 года

    РПЛ Футбол России Зенит Арсенал Тула
    Прогноз на «Арсенал» Тула — «Зенит»
    Игроки «Зенита»
    В матче 16-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» будет принимать питерский «Зенит». Встреча пройдет 3 ноября на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 19:30. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Зенит».
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    «Арсенал» Тула

    Под руководством нового главного тренера Игоря Черевченко, который в середине ноября сменил в тульском «Арсенале» Олега Кононова, «оружейники» провели уже три матча, в которых добыли две победы.

    В рамках РПЛ «Арсенал» сперва обыграл «Анжи» (2:0), а затем с крупным счетом уступил «Краснодару» (0:3). На этой неделе «оружейники» также играли в четвертьфинале Кубка России. Первый матч этой стадии против «Оренбурга» команда проводила на выезде и сумела добиться победы со счетом 4:2.

    В турнирной таблице РПЛ после пятнадцати туров «Арсенал» занимает одиннадцатое место. У команды 17 очков, 19 забитых и 21 пропущенный гол. Стоит отметить, что «оружейники» входят в топ-5 чемпионата как по забитым, так и по пропущенным голам (пятое место по обоим показателям).

    На своем поле в этом сезоне «Арсенал» провел в рамках РПЛ 8 матчей, в которых одержал 3 победы, 4 раза сыграл вничью и 1 раз проиграл.

    «Зенит»

    «Зенит» к матчу против «Арсенала» также подходит в хорошем настроении. Посреди недели подопечные Сергея Семака минимально обыграли «Копенгаген» (1:0) и досрочно вышли в плей-офф.

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    В предыдущем туре РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:0. Отметим, что питерцы остаются самой бескомпромиссной командой чемпионата — лишь одна ничья в пятнадцати турах.

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    • На выезде в этом сезоне «Зенит» провел в РПЛ восемь матчей, в которых одержал пять побед при трех поражениях.

    «Зенит» после пятнадцати туров сохраняет лидерство в РПЛ. У команды в активе 34 очка, 24 забитых мяча и 11 пропущенных. По забитым питерцев опережает только «Краснодар», а по пропущенным — только «Ростов».

    Прогноз

    На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,90, на ничью — 3,40, а на победу «Зенита» — 1,82.

    Матч «Зенита» и «Арсенала» в первом круге завершился минимальной победой «сине-бело-голубых» со счетом 1:0.

    Выезд в Тулу будет для команды Семака непростым и, вероятно, матч получится не слишком результативным. Однако в поединке против команды из нижней части таблицы питерцы должны набирать максимальное количество очков.

    Все прогнозы на футбол

    Наш прогноз на матч — «Зенит» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,95.

    Также можно поставить на победу «Зенита» с коэффициентом 1,82. 0

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    Прогноз на «Арсенал» Тула — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82. В матче 16-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» будет принимать питерский «Зенит». Встреча пройдет 3 ноября на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 19:30.
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