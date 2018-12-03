«Арсенал» Тула — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России по футболу 3 декабря 2018 года

В матче 16-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» будет принимать питерский «Зенит». Встреча пройдет 3 ноября на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 19:30. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Зенит».

«Арсенал» Тула

Под руководством нового главного тренера Игоря Черевченко, который в середине ноября сменил в тульском «Арсенале» Олега Кононова, «оружейники» провели уже три матча, в которых добыли две победы.

В рамках РПЛ «Арсенал» сперва обыграл «Анжи» (2:0), а затем с крупным счетом уступил «Краснодару» (0:3). На этой неделе «оружейники» также играли в четвертьфинале Кубка России. Первый матч этой стадии против «Оренбурга» команда проводила на выезде и сумела добиться победы со счетом 4:2.

В турнирной таблице РПЛ после пятнадцати туров «Арсенал» занимает одиннадцатое место. У команды 17 очков, 19 забитых и 21 пропущенный гол. Стоит отметить, что «оружейники» входят в топ-5 чемпионата как по забитым, так и по пропущенным голам (пятое место по обоим показателям).

На своем поле в этом сезоне «Арсенал» провел в рамках РПЛ 8 матчей, в которых одержал 3 победы, 4 раза сыграл вничью и 1 раз проиграл.

«Зенит»

«Зенит» к матчу против «Арсенала» также подходит в хорошем настроении. Посреди недели подопечные Сергея Семака минимально обыграли «Копенгаген» (1:0) и досрочно вышли в плей-офф.

В предыдущем туре РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:0. Отметим, что питерцы остаются самой бескомпромиссной командой чемпионата — лишь одна ничья в пятнадцати турах.

На выезде в этом сезоне «Зенит» провел в РПЛ восемь матчей, в которых одержал пять побед при трех поражениях.

«Зенит» после пятнадцати туров сохраняет лидерство в РПЛ. У команды в активе 34 очка, 24 забитых мяча и 11 пропущенных. По забитым питерцев опережает только «Краснодар», а по пропущенным — только «Ростов».

Прогноз

На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,90, на ничью — 3,40, а на победу «Зенита» — 1,82.

Матч «Зенита» и «Арсенала» в первом круге завершился минимальной победой «сине-бело-голубых» со счетом 1:0.

Выезд в Тулу будет для команды Семака непростым и, вероятно, матч получится не слишком результативным. Однако в поединке против команды из нижней части таблицы питерцы должны набирать максимальное количество очков.

Все прогнозы на футбол

Наш прогноз на матч — «Зенит» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,95.

Также можно поставить на победу «Зенита» с коэффициентом 1,82. 0