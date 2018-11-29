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    Дилемма для Эмери: дело чести или здравый смысл

    «Ворскла» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги Европы 29 ноября 2018 года

    Лига Европы Арсенал Футбол Англии Ворскла Футбол Украины
    Прогноз на «Ворскла» — «Арсенал»
    Унаи Эмери
    29 ноября в 5-м туре ЛЕ полтавская «Ворскла» примет на своем поле лондонский «Арсенал». Матч начнется в 20:55 по Москве. Прогноз на «Ворскла» — «Арсенал».
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    «Ворскла»

    Полтавчане отстают от лиссабонского «Спортинга» на четыре очка. Лелеять надежду, что «Карабах» отнимет очки у португальцев, особо не стоит.

    Азербайджанцы всего-то один гол за четыре матча забили — как раз «Ворскле» в последнем туре ЛЕ. Но загвоздка — гол «скакуны» провели с пенальти. По игре же лидировала «Ворскла».

    За 90 минут подопечные Василия Сачко девять раз пробили по воротам и четыре раза попали по ним. Соперник сподобился на шесть ударов и два попадания.

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    • Отметим игровую расстановку украинского клуба в последнем матче. Несмотря на оборонительные 4-4-1-1, полтавчане располагались достаточно высоко и спокойно ловили игроков «Карабаха» в офсайд (4 раза).

    «Арсенал»

    «Пушкари» уже вышли в плей-офф, поэтому им абсолютно все равно, как закончится этот матч. А зная историческое отношение «Арсенала» к Лиге Европы (читай, экс-Кубка УЕФА), можно предположить, что исход поединка будет если не удивительным, то точно не будничным.

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    И не надо говорить о престиже. Если команда Эмери крупно переиграет «Ворсклу» особо «пресиж-поинтов» ей не добавится.

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    Тем более, что голы «арсеналу» в последнее время даются с усилием. «Борнмуту» затолкали два (но один — автогол), «Вулверхэмптону» забили один (на 86-й минуте), а «Спортингу» вообще не забили.

    Прогноз

    Если свести все в кучу, получим отменную ставку — «2 тайм больше 1-го тайма» за 2,16.

    Первые минуты определенно останутся за «Арсеналом» — стартовый спурт — это дело чести. Но такие дела не сильно «заходят» у «канониров» в Лиге Европы. В первых таймах они забили всего два гола из общих 8-ми.

    Да и «Ворскла» до перерыва обычно держится бодрячком — два пропущенных из общих семи. 0

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    Прогноз на «Ворскла» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.16. 29 ноября в 5-м туре ЛЕ полтавская «Ворскла» примет на своем поле лондонский «Арсенал». Матч начнется в 20:55 по Москве.
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