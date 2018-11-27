«Ювентус» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч 5-го тура ЛЧ 27 ноября 2018 года

5-й тур Лиги чемпионов 27 ноября сведет в Турине местный «Ювентус» и приезжую «Валенсию». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Москве. Прогноз на «Ювентус» — «Валенсия».

«Ювентус»

«Старая Синьора», по-прежнему, главный претендент на выход в плей-офф с первого места. Проигрыш «Манчестер Юнайтед» в прошлом туре (1:2) повлиял на такой исход не катастрофично.

Девять очков после четырех туров и «плюс пять» в разнице забитых-пропущенных — очень даже неплохой показатель.

Последние два матча — это победы со счетом 2:0 над «Миланом» и «СПАЛом» в родном чемпионате. В качестве вывода по этим поединкам можно сказать, что у «Ювентуса» и так все было отлично с точностью ударов, а с приходом Криштиану Роналду все стало просто шикарно.

В последних двух поединках «бьянконери» добились показателя в 66,7% попаданий в створ. Против боевитого «Милана» это особенно показательно.

«Валенсия»

«Валенсия» начинает выбираться из длительной череды ничейных результатов. С начала сезона «летучие мыши» сыграли уже десять ничьих во всех турнирах. Если что, она всего-то 19 матчей сыграла…

Последние пять поединков принесли команде Марселино Гарсии Тораля четыре победы. В 11-м туре Примеры, правда, был домашний проигрыш «Жироне» (0:1), но он больше смахивает на случайность.

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Ведь валенсийцы 27 раз пробивали по воротам соперника, который в ответ только трижды попал в створ. Очень интересно, что четыре соперника «Валенсии» из последних пяти получали красные карточки. Трое из них — в последние 15 минут игры.

Прогноз

На удаление в составе «Старой Синьоры» не намекаем, но было бы интересно проверить, закономерность ли это, спланировано ли заранее?

Касательно ставки предлагаем сделать универсальный для редакции LiveSport.Ru заряд — «Тотал матча: 2-3 гола» за 2,08. Если Вы помните, первая встреча в Испании закончилась «сухой» низовой победой «Ювентуса» (2:0). 0