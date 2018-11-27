«Ювентус» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч 5-го тура ЛЧ 27 ноября 2018 года

«Ювентус»
«Старая Синьора», по-прежнему, главный претендент на выход в плей-офф с первого места. Проигрыш «Манчестер Юнайтед» в прошлом туре (1:2) повлиял на такой исход не катастрофично.
Девять очков после четырех туров и «плюс пять» в разнице забитых-пропущенных — очень даже неплохой показатель.
Последние два матча — это победы со счетом 2:0 над «Миланом» и «СПАЛом» в родном чемпионате. В качестве вывода по этим поединкам можно сказать, что у «Ювентуса» и так все было отлично с точностью ударов, а с приходом Криштиану Роналду все стало просто шикарно.
В последних двух поединках «бьянконери» добились показателя в 66,7% попаданий в створ. Против боевитого «Милана» это особенно показательно.
«Валенсия»
«Валенсия» начинает выбираться из длительной череды ничейных результатов. С начала сезона «летучие мыши» сыграли уже десять ничьих во всех турнирах. Если что, она всего-то 19 матчей сыграла…
Последние пять поединков принесли команде Марселино Гарсии Тораля четыре победы. В 11-м туре Примеры, правда, был домашний проигрыш «Жироне» (0:1), но он больше смахивает на случайность.
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Ведь валенсийцы 27 раз пробивали по воротам соперника, который в ответ только трижды попал в створ. Очень интересно, что четыре соперника «Валенсии» из последних пяти получали красные карточки. Трое из них — в последние 15 минут игры.
Прогноз
На удаление в составе «Старой Синьоры» не намекаем, но было бы интересно проверить, закономерность ли это, спланировано ли заранее?
Касательно ставки предлагаем сделать универсальный для редакции LiveSport.Ru заряд — «Тотал матча: 2-3 гола» за 2,08. Если Вы помните, первая встреча в Испании закончилась «сухой» низовой победой «Ювентуса» (2:0). 0