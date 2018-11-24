«Нижний Новгород» — «Томь». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 24 ноября 2018 года

В субботу, 24 ноября, в 24 туре российского первенства первой лиги «Нижний Новгород» примет на своем поле «Томь». Начало встречи — в 14:00 по мск. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Томь».

«Нижний Новгород»

Переиграв в минувшем турне на своей арене другого лидера ФНЛ «Тамбов» (1:0), «Нижний Новгород» т.с. прервал 5-матчевую проигрышную серию во всех турнирах и 4-матчевую в чемпионате.

В этот неудачный период подопечные Дмитрия Черышева «СКА-Хабаровску» со счетом 0:1, а затем в Екатеринбурге были обыграны «Уралом» в Кубке России по итогам овертайма — 0:2.

Потом в трех гостевых играх первой лиги уступили поочередно «Тюмени» (1:2), «Лучу» (0:1) и «Чертаново» (1:3).

Перед последним туром этого года «сине-бело-голубые» разместились на шестой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков, отставая от четвертой строки на один пункт.

Десять домашних встреч этого розыгрыша ФНЛ принесли «Нижнему Новгороду» шесть побед, две ничьи и два поражения, разница забитых и пропущенных — 11:6.

«Томь»

«Сибиряки» на данный момент лидируют в чемпионате первого дивизиона. В 23 поединках они завоевали 46 очков и опережают второй «Тамбов» на два пункта.

Томичи уступили только один раз за прошедшие 11 матчей. Это поражение состоялось в Калининграде от «Балтики» со счетом 0:1.

В 22 игровом дне «Томь» минимально одолела на выезде аутсайдера лиги «Зенит-2» (1:0), а в последней игре чемпионата «зелено-белые» расписали мировую с «Ротором» (0:0) в гостях.

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Десять выездных матчей этого розыгрыша первой лиги принесли «Томи» три победы, пять ничьих и два поражения, разница забитых и пропущенных — 7:8.

В игре первого круга «Нижний Новгород» взял верх над «Томью» на ее поле со счетом 1:0. В прошлом сезоне новгородцы также победили в гостях — 2:1, а дома сыграли вничью — 0:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Нижнего Новгорода» — 2.65, победа «Томи» — 3.10, ничья — 2.85.

Команда Черышева сильно играет на своей арене. А на одного из лидеров чемпионате настроится очень серьезно. Прогнозируем, что хозяева не проиграют и поединок не будет отличаться результативностью. 0