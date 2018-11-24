«Интер» — «Фрозиноне». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 24 ноября 2018 года

В субботу, 24 ноября, в 13-м туре итальянской Серии А сыграют «Интер» и «Фрозиноне». Матч, который пройдет на «Джузеппе Меацца», начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Интер» — «Фрозиноне».

«Интер»

Еще недавно для «Интера» складывалась отличная картина. «Нерадзурри» после 11 матчей чемпионата Италии располагались на второй строке, имея в своем активе 25 баллов и отставали от первого «Ювентуса» на шесть очков.

Такой результат был достигнут благодаря тому, что коллектив выиграл предыдущие семь встреч в Серии А. На тот момент команда теряла очки на внутренней арене аж 15 сентября, когда на своем поле уступил «Парме» со счетом 0:1.

Возможно, на форму подопечных Лучано Спаллетти как-то повлияла ничья на своем поле против «Барселоны» (1:1) в Лиге чемпионов. Ведь сразу после этого они потерпели разгромное поражение в чемпионате от «Аталанты» (1:4), из-за чего уступили «Наполи» вторую строчку и оказались на третьей позиции.

«Фрозиноне»

Уже в начале сезона подтвердились нерадужные предположения о шансах «Фрозиноне», которые строились летом. Коллектив не смог забить ни одного мяча в пяти стартовых матчах кампании и проиграл в шести поединках Серии А с общим счетом 0:16, и только «Болонье» (0:0) не удалось победить.

Первый мяч команде удалось забить в седьмом туре Серии А в ворота «Дженоа» (1:2) на своем поле, но это все же не уберегло ее от поражения. Между тем, в восьмом туре «Канарейки» сумели отличиться уже дважды, однако снова-таки уступили — «Торино» (2:3).

Тем не менее, эти матчи, похоже, заставили поверить подопечных Морено Лонго в то, что они способны на большее, чем просто терпеть результативные поражения. С тех пор клуб не знает неудач уже в четырех матчах первенства, добыв первую победу, которая случилась на выезде против СПАЛа (3:0), благодаря чему только на два очка отстает от спасительной 17-й позиции.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как успех гостей оценивается в 12,00, а ничья — в 6,50.

Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, а матч в итоге выиграет «Интер» за 4,00. 0