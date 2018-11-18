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    «Нижний Новгород» — «Тамбов». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 18 ноября 2018 года

    ФНЛ Футбол России Нижний Новгород Тамбов
    Прогноз на «Нижний Новгород» — «Тамбов»
    Игроки «Нижнего Новгорода»
    В рамках 23 тура российского первенства первой лиги «Нижний Новгород» сыграет на своей арене с «Тамбовом». Начало встречи — в 14:00 по мск. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Тамбов».
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    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» перед 23 игровым днем в ФНЛ расположился на восьмой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка и уступает четвертой позиции четыре балла.

    На данный момент у подопечных Дмитрия Черышева 5-матчевая проигрышная серия во всех турнирах. Непосредственно в чемпионате за этот период они потерпели четыре поражения.

    Сначала проиграли на своем поле «СКА-Хабаровску» со счетом 0:1, а затем в Екатеринбурге были выбиты «Уралом» в Кубке России по итогам овертайма — 0:2.

    Затем в трех гостевых играх первой лиги уступили поочередно «Тюмени» (1:2), «Лучу» (0:1) и «Чертаново» (1:3).

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    • Девять домашних встреч этого чемпионата принесли «Нижнему Новгороду» пять побед, две ничьих и два поражения, разница забитых и пропущенных — 10:6.

    «Тамбов»

    Команда Тимура Шипшев, проиграв в прошлом туре на своей арене «Армавиру» со счетом 0:1, уступила первую строку «Томи» и теперь отстает от нею на один пункт.

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    Это поражение стало вторым подряд в чемпионате. Туром ранее «Тамбов» в гостях оказался слабее второй команды «Краснодара» (0:2). До этих двух неудач «горожане» имели 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой они четыре игры выиграли одну свели вничью.

    11 выездных встреч в этом розыгрыше первой лиги закончились для тамбовцев семью победами, двумя ничьими и столько же раз они проиграли, разница мячей — 15:11.

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    • В первом круге оппоненты расписали мировую — 0:0. Игры прошлого сезона закончились ничьей в Нижнем Новгороде (1:1), а в Тамбове хозяева взяли верх — 2:1.

    Прогноз

    В последнее время обе команды находятся в неважном состоянии, имея серии из поражений. Прогнозируем, что в предстоящей игре оппоненты постараются порадовать своих болельщиков и выдадут результативный матч.

    Наш прогноз — обе забьют. 0

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    Прогноз на «Нижний Новгород» — «Тамбов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05. В рамках 23 тура российского первенства первой лиги «Нижний Новгород» сыграет на своей арене с «Тамбовом». Начало встречи — в 14:00 по мск.
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