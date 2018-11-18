«Нижний Новгород» — «Тамбов». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 18 ноября 2018 года

В рамках 23 тура российского первенства первой лиги «Нижний Новгород» сыграет на своей арене с «Тамбовом». Начало встречи — в 14:00 по мск. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Тамбов».

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» перед 23 игровым днем в ФНЛ расположился на восьмой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка и уступает четвертой позиции четыре балла.

На данный момент у подопечных Дмитрия Черышева 5-матчевая проигрышная серия во всех турнирах. Непосредственно в чемпионате за этот период они потерпели четыре поражения.

Сначала проиграли на своем поле «СКА-Хабаровску» со счетом 0:1, а затем в Екатеринбурге были выбиты «Уралом» в Кубке России по итогам овертайма — 0:2.

Затем в трех гостевых играх первой лиги уступили поочередно «Тюмени» (1:2), «Лучу» (0:1) и «Чертаново» (1:3).

Девять домашних встреч этого чемпионата принесли «Нижнему Новгороду» пять побед, две ничьих и два поражения, разница забитых и пропущенных — 10:6.

«Тамбов»

Команда Тимура Шипшев, проиграв в прошлом туре на своей арене «Армавиру» со счетом 0:1, уступила первую строку «Томи» и теперь отстает от нею на один пункт.

Это поражение стало вторым подряд в чемпионате. Туром ранее «Тамбов» в гостях оказался слабее второй команды «Краснодара» (0:2). До этих двух неудач «горожане» имели 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой они четыре игры выиграли одну свели вничью.

11 выездных встреч в этом розыгрыше первой лиги закончились для тамбовцев семью победами, двумя ничьими и столько же раз они проиграли, разница мячей — 15:11.

В первом круге оппоненты расписали мировую — 0:0. Игры прошлого сезона закончились ничьей в Нижнем Новгороде (1:1), а в Тамбове хозяева взяли верх — 2:1.

Прогноз

В последнее время обе команды находятся в неважном состоянии, имея серии из поражений. Прогнозируем, что в предстоящей игре оппоненты постараются порадовать своих болельщиков и выдадут результативный матч.

Наш прогноз — обе забьют. 0