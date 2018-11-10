«Хаддерсфилд Таун» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ 10 ноября 2018 года

10 ноября в 12-м туре АПЛ на стадионе «Джон Смитс» местный «Хаддерсфилд Таун» примет лондонский «Вест Хэм». Матч стартует в 18:00 по Москве. Прогноз на «Хаддерсфилд Таун» — «Вест Хэм».

«Хаддерсфилд Таун»

Турнирное положение «Хаддерсфилда» довольно печально — зона вылета и наименьшее количество забитых голов в чемпионате — пять.

Но судачить о позиции в лиге без знания внутриклубнных процессов смысла нет. Поэтому сосредоточимся на деталях.

Изо всех статистических сводок нас больше интересуют нарушения и наказания за них. Так, за 11 матчей «терьеры» заработали 16 желтых карточек — очень и очень средний показатель. Кстати, в средне, но только на своем поле, «Хаддерсфилд Таун» получает ровно один «горчичник».

В последних двух домашних матчах подопечные Давида Вагнера заработали одну желтую: на 89-й минуте поединка против «Фулхэма»; с «Тоттенхэмом» в этом плане сыграли «на ноль».

«Вест Хэм»

Пусть дела у команды Мануэля Пеллегрини обстоят немного лучше, рассматривать долгосрочные перспективы смысла тоже не видим. Поэтому разберем «Вест Хэм» по аналогии.

«Молотки» вообще славятся своей неуступчивостью. Прошлый сезон они по наказаниям уверенно выиграли, да и в начале сезона нынешнего показывали феноменальные цифры — за 3 «желтых» в 90 минут.

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас этот показатель находится на уровне в 2,45 «горчичника» за матч в общем, а на выезде чуть больше — 2,6. Вот и в последнем выездном поединке против «Лестера» не обошлось без грубости: дежурное предупреждение заработал Сабалета, а Нобл так и вовсе отгреб удаление (к слову, еще в первом тайме).

Прогноз

Заметили интересную тенденцию в Премьер-лиге. На матчи грубых команд Футбольная ассоциация Англии ставит более терпеливых рефери. Тех, которые сами не прочь зарубиться с игроками в силовой футбол.

Словом, избавляются от всемирного стереотипа, что английский чемпионат — очень грубый. И действительно, пока работает — несколько лет уж как не слышно резонансных материалов о героях типа Роя Кина и Винни Джонса.

Это мы к тому, что в этом поединке с этой стороны тоже все будет работать на имидж АПЛ. Но — в меру, естественно. «Курировать» игру будет Крис Кавана, который обычно ограничивается 2-3 желтыми карточками в игре.

Поэтому наша ставка — «Карточки: ТМ 3,5» за 1,95. 0