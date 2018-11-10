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    Может ли быть грубость в меру?

    «Хаддерсфилд Таун» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ 10 ноября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Хаддерсфилд Таун Вест Хэм
    Прогноз на «Хаддерсфилд Таун» — «Вест Хэм»
    Пабло Сабалета
    10 ноября в 12-м туре АПЛ на стадионе «Джон Смитс» местный «Хаддерсфилд Таун» примет лондонский «Вест Хэм». Матч стартует в 18:00 по Москве. Прогноз на «Хаддерсфилд Таун» — «Вест Хэм».
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    «Хаддерсфилд Таун»

    Турнирное положение «Хаддерсфилда» довольно печально — зона вылета и наименьшее количество забитых голов в чемпионате — пять.

    Но судачить о позиции в лиге без знания внутриклубнных процессов смысла нет. Поэтому сосредоточимся на деталях.

    Изо всех статистических сводок нас больше интересуют нарушения и наказания за них. Так, за 11 матчей «терьеры» заработали 16 желтых карточек — очень и очень средний показатель. Кстати, в средне, но только на своем поле, «Хаддерсфилд Таун» получает ровно один «горчичник».

    В последних двух домашних матчах подопечные Давида Вагнера заработали одну желтую: на 89-й минуте поединка против «Фулхэма»; с «Тоттенхэмом» в этом плане сыграли «на ноль».

    «Вест Хэм»

    Пусть дела у команды Мануэля Пеллегрини обстоят немного лучше, рассматривать долгосрочные перспективы смысла тоже не видим. Поэтому разберем «Вест Хэм» по аналогии.

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    «Молотки» вообще славятся своей неуступчивостью. Прошлый сезон они по наказаниям уверенно выиграли, да и в начале сезона нынешнего показывали феноменальные цифры — за 3 «желтых» в 90 минут.

    Календарь и таблица АПЛ

    Сейчас этот показатель находится на уровне в 2,45 «горчичника» за матч в общем, а на выезде чуть больше — 2,6. Вот и в последнем выездном поединке против «Лестера» не обошлось без грубости: дежурное предупреждение заработал Сабалета, а Нобл так и вовсе отгреб удаление (к слову, еще в первом тайме).

    Прогноз

    Заметили интересную тенденцию в Премьер-лиге. На матчи грубых команд Футбольная ассоциация Англии ставит более терпеливых рефери. Тех, которые сами не прочь зарубиться с игроками в силовой футбол.

    Словом, избавляются от всемирного стереотипа, что английский чемпионат — очень грубый. И действительно, пока работает — несколько лет уж как не слышно резонансных материалов о героях типа Роя Кина и Винни Джонса.

    Это мы к тому, что в этом поединке с этой стороны тоже все будет работать на имидж АПЛ. Но — в меру, естественно. «Курировать» игру будет Крис Кавана, который обычно ограничивается 2-3 желтыми карточками в игре.

    Поэтому наша ставка — «Карточки: ТМ 3,5» за 1,95. 0

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    Прогноз на «Хаддерсфилд Таун» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95. 10 ноября в 12-м туре АПЛ на стадионе «Джон Смитс» местный «Хаддерсфилд Таун» примет лондонский «Вест Хэм». Матч стартует в 18:00 по Москве.
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