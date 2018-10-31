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    «Мелилья» — «Реал». Прогноз и ставки на Кубок Испании 31 октября 2018 года

    Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид
    Прогноз на «Мелилья» — «Реал»
    Сантьяго Солари проведет первый матч у руля «Реала»
    В среду, 31 октября, в 1/16 финала Кубка Испании «Мелилья» на своем поле сыграет первый матч с «Реалом». Начало встречи — в 21:30 по Москве. Прогноз на «Мелилья» — «Реал».
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    «Мелилья»

    «Мелилья» отлично начала текущий сезон как в третьем по рангу дивизионе Испании Сегунде B (4-я группа), так и в Кубке страны. В первых семи поединках этих турниров она добыла шесть побед и один раз сыграла вничью.

    Небольшой срыв случился с командой 30 сентября, когда в рамках чемпионата она потерпела разгром от «Гранады-2» (1:5). То, что это было именно так, доказывает то, что с тех пор коллектив ни разу не проигрывал.

    В последующих пяти играх во всех турнирах подопечные Луиса Карриона одержали три победы при двух ничьих. Справедливости ради нужно отметить, что два мирных исхода припали на последние два матча клуба, из-за чего он уступил лидерство в первенстве «УКАМ Мурсия» и теперь находится на втором месте.

    «Реал»

    «Реал» начал сезон с трех побед кряду в рамках Примеры (если не считать проигранный Суперкубок УЕФА), но затем случился спад. В пяти последних матчах они уступили «Севилье» (0:3), «Алавесу» (0:1), «Леванте» (1:2), «Барселоне» (1:5), а также разошлись миром с «Атлетико» (0:0).

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    В Лиге чемпионов «Сливочные» тоже особо не впечатляют. На прошлой неделе они с трудом обыграли «Викторию» (2:1), а перед этим и вовсе проиграли ЦСКА (0:1), хотя в первом туре обыграли «Рому» (3:0).

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    • Затянувшаяся полоса неудач привела к тому, что сейчас королевский клуб откатился на девятое место Ла Лиги после 10-ти туров, а с поста наставника был уволен Хулен Лопетеги. Грядущий поединок с представителем Сегунды B будет первым для временно исполняющего обязанности главного тренера мадридцев Сантьяго Солари.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,10, тогда как успех хозяев поля оценивается в 19,00, а ничья — в 8,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Реал» выиграет, и обе команды забьют за 2,50. 0

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    Прогноз на «Мелилья» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50. В среду, 31 октября, в 1/16 финала Кубка Испании «Мелилья» на своем поле сыграет первый матч с «Реалом». Начало встречи — в 21:30 по Москве.
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