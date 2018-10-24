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    Борьба за плей-офф начинается в Стамбуле

    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» будет принимать «Шальке». Матч пройдет на «Тюрк Телеком Арене» 24 октября. Начало встречи — в 22:00.

    Прогноз на В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» будет принимать «Шальке»
    Фернандо Муслера
    Прогноз на В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» будет принимать «Шальке».
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    «Галатасарай»

    «Галатасарай» в двух стартовых турах группового этапа Лиги чемпионов набрал 3 очка. Подопечные Фатиха Терима сперва на своем поле разгромили «Локомотив» (3:0), а затем минимально проиграли «Порту» (0:1).

    Перед спаренными матчами против «Шальке» турецкий клуб занимает в группе D третье место.

    «Галатасараю» в последних матчах не хватает стабильности — команда чередует победы с поражениями (три победы и два поражения в шести последних поединках). А перед матчем Лиги чемпионов «желто-красные» впервые в этом сезоне сыграли вничью в национальном первенстве, не сумев на выезде обыграть «Бурсаспор» (1:1).

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    В чемпионате Турции «Галатасарай» набрал 19 очков в девяти турах и занимает первое место, однако конкуренты совсем рядом — сразу два соперника отстают на 1 очка, а еще один — на 3 очка.

    «Шальке»

    «Шальке» свой путь в Лиге чемпионов начал чуть более успешно. В двух матчах подопечные Доменико Тедеско набрали 4 очка.

    Сперва гельзенкирхенцы на своем поле сыграли вничью с «Порту» (1:1), а затем в Москве минимально одолели «Локомотив» (1:0).

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    После шестиматчевой серии без побед (одна ничья и пять поражений), в которую «Шальке» попал в период с конца августа до конца сентября, команда выиграла три поединка подряд и, казалось, начала набирать ход, но в минувший уик-энд вновь проиграла — на своем поле «Вердеру» (0:2).

    В Бундеслиге у «Шальке» пока все очень плохо. Две победы. шесть поражений и шестнадцатая строчка.

    Прогноз

    На победу «Галатасарая» в этом поединке букмекеры дают коэффициент 2,67, на ничейный результат — 3,30, а на победу «Шальке» — 2,75.

    «Порту» в этой группе и без того выглядит фаворитом, а в двух матчах против «Локо» португальцы могут обеспечить себе путевку в плей-офф. А значит «Галатасарай» и «Шальке» в спаренных матчах во многом решат судьбу второй путевки.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Поражение в домашнем матче «Галатасарай» категорически не устраивает. Турецкие болельщики должны гнать свою команду вперед и не позволят ей проиграть. В то же время голевой феерии от этих команд ожидать не стоит — напомним, ни в одном из четырех предыдущих матчей «Галатасарая» и «Шальке» в ЛЧ не было забито больше трех голов.

    Наш прогноз на матч — «Галатасарай» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,86. 0

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    Прогноз на В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» будет принимать «Шальке». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86.
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