«Динамо» — «Зенит». Прогноз и ставки на РПЛ 21 октября 2018 года

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В воскресенье, 21 октября, «Динамо» на своем поле сыграет с «Зенитом» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Химках, начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» — «Зенит».

«Динамо»

Сентябрь игроки «Динамо» начали довольно бодро, на своем поле одержав победу над «Оренбургом» — забив два безответных мяча во втором тайме.

Гостевой матч с «Локомотивом» завершился вничью 1:1, а выезд в гости к испытывающему кризис «Анжи» — неожиданным поражением со счетом 0:1.

Все прогнозы на РПЛ

Затем «Динамо» благодаря сомнительному пенальти одолело «Торпедо» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка России.

А вот два последних матча сложились неудачно. Сначала бело-голубые были на выезде разгромлены «Краснодаром» (0:3), а в последнем матче уступили сменившим тренера самарским «Крыльям Советов» (0:1).

В результате «Динамо» с 10 очками и разницей мячей 9-10 расположилось на 14-м месте. По 2 гола забили Евгений Луценко и Евгений Марков.

Календарь и таблица РПЛ

В предстоящем матче не сыграют защитник Алексей Козлов и нападающий Антон Терехов.

«Зенит»

В чемпионате России «Зенит» выиграл 8 матчей из 10, причем потери очков пришлись на осень. В начале сентября питерцы на своем поле разошлись миром со «Спартаком» (0:0).

После этого матча подопечные Семака на выезде победили «Оренбург» (2:1) и сыграли вничью с «Копенгагеном» (1:1) в гостевом матче группового этапа Лиги Европы.

Затем в рамках РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил «Локомотив» со счетом 5:3, а по ходу матча вел 4:1.

После унижения действующего чемпиона Сергей Семак проверил ближайший резерв в матче Кубка России с «Волгарем», который был разгромлен со счетом 4:0.

А вот выездной матч с «Анжи» привел к первому поражению в чемпионате — питерцы уступили со счетом 1:2, несмотря на то что открыли счет в начале второго тайма и доигрывали встречу в большинстве.

Домашний матч Лиги Европы со «Славией» завершился минимальной победой со счетом 1:0, а в последнем матче «Зенит» на своем поле победил «Краснодар» со счетом 2:1.

После 10 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России с 25 очками и разницей мячей 20-8. Лучший бомбардир с 5 голами — Артем Дзюба, за ним, с 4 голами и 3 ассистами — Александр Ерохин. По 3 мяча у Олега Шатова и Себастьяна Дриусси.

В предстоящем матче не сыгарет травмированный Кристиан Нобоа, а также Александр Кокорин, влипший в скандал, приведший к уголовному преследованию.

В прошлом сезоне «Зенит» победил на своем поле со счетом 2:1, а на выезде сыграл с «Динамо» вничью со счетом 0:0.

Прогноз

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом матча. На победу команды Семака дается коэффициент 2,0, тогда как на ничью — 3,20, а на успех «Динамо» — 4,35.

Несмотря на осечку в Каспийске, питерцы остаются самой грозной силой чемпионата России, что они и доказали, победив «Краснодар». Учитывая последние неудачи «Динамо», можно прогнозировать победу питерского клуба.

Учитывая результативность питерцев, можно ставить на «верх». интересны варианты ТБ 2,5 за 2,45 и «обе забьют — нет» за 1,65. 0