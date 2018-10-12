Белоруссия — Люксембург. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 12 октября 2018 года

12 октября в рамках третьего тура Лиги наций сборная Белоруссии примет на своем поле команду Люксембурга. Начало поединка — в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Белоруссия — Люксембург.

Белоруссия

Белорусы в этом году провели шесть матчей. Четыре из них пришлись на товарищеские игры, а еще две они сыграли в Лиге наций.

Начала этот год сборная Белоруссии с двух побед, обыграв поочередно в гостях Азербайджан (1:0) и Словению (2:0). Затем последовала ничья с Венгрией (1:1) дома и единственное поражение в 2018 году от Финляндии со счетом 0:2 в гостях.

Дебютный поединок Лиги наций принес подопечным Игоря Криушенко разгромную победу над Сан-Марино на своем поле — 5:0. Во втором туре они расписали на выезде мировую с Молдавией (0:0).

Перед третьим игровым днем «белые крылья» набрали четыре очка и расположились на второй строчке в таблице группы 2 Лиги D.

Люксембург

«Красные львы» тоже в 2018 году провели шесть матчей. На ихнем счету также четыре товарищеские игры и две в Лиге наций.

Начала этот год сборная Люксембурга с победы над Мальтой со счетом 1:0 на выезде. Затем последовало единственное поражение в этом году от Австрии (0:4) дома.

Потом команда Люка Хольца выдала серию из четырех встреч без поражений. Начала ничьей с Сенегалом (0:0), а после выиграла три поединка кряду.

Была повержена дома Грузия (1:0) в контрольном поединке, а также Молдавия (4:0) дома и Сан-Марино (3:0) в гостях в рамках Лиги наций.

Все прогнозы на футбол

Люксембург лидируют в своей группе, имея шесть очков и разницу забитых и пропущенных мячей +7.

В отборочном турнире к ЧМ-2018 оппоненты дважды играли между собой. В Белоруссии была зафиксирована ничья (1:1), а в Люксембурге хозяева взяли верх — 1:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Белоруссии — 1.64, победа сборной Люксембурга — 6.10, ничья — 3.90.

Обе команды имеют очень хороший шанс через Лигу наций пробиться на ЕВРО-2020, но для этого для начала нужно выиграть свою группу. Учитывая, что белорусы будут играть на своем поле, прогнозируем, что они не проиграют.

Но так как, и Люксембург в последнее время демонстрирует неплохие результаты, считаем, что он даст бой хозяевам и не позволит им много забить.

Наш прогноз — 1Х + ТМ 2,5 за 1.95. 0