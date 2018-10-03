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    Бывает ли фаворит небольшим?

    «Тоттенхэм» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов УЕФА 3 октября 2018 года

    Лига чемпионов Тоттенхэм Футбол Англии Барселона Футбол Испании
    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Барселона»
    Лионель Месси
    Во 2-м туре группы В Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» примет на своем поле каталонскую «Барселону». Матч состоится на «Уэмбли» 3 октября и начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Барселона».
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    «Тоттенхэм»

    В первом туре «лилейно-белые» гостили в Милане у местного «Интера» (поражение 1:2). «Шпоры» забили первыми, но удержать преимущество не смогли. За четыре минуты до конца Икарди перевернул исход поединка.

    Кто-то скажет — «непруха», мы не согласимся. Ведь «Тоттенхэм» не имел полновесного игрового преимущества над итальянской командой. В первом тайме он так и вовсе играл скованно и блекло (1 удар и 2 угловых за 45 минут).

    Во второй половине ребята Маурисио Почеттино оживились, но все равно игра проходила практически на равных: 10-9 по ударам, 2-3 по угловым.

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    • В последнем матче лондонцы гостили в Хаддерсфилде и победили местную команду 2:0. Оба гола влетели в первом тайме, хотя до этого «Тоттенхэм» чаще забивал после перерыва: 8-4 по голам во 2-м и 1-м таймах соответственно.

    «Барселона»

    Каталонского монстра внезапно начало шатать уже на старте сезона. В последних трех турах команда Вальверде потеряла очки (две ничьи и поражение), что позволило «Реалу» догнать чемпиона Испании.

    Плюс ко всему за стартовые семь поединков испанской Ла Лиги «Барселона» пропустила восемь голов. Зато в плане результативности равных каталонцам в Испании нет — в среднем 3,7 гола в матче (18 забитых).

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    • В еврокубках «сине-гранатовые» стартовали просто феерично — разгромили на своем стадионе «ПСВ» 4:0. Обратим внимание на удары. Так, за 90 минут встречи коллектив Эрнесто Вальверде нанес 21 удар по воротам соперника. Это обычный показатель «блаугранас» на «Камп Ноу».

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    А вот активность соперника была для каталонцев в новинку. Ведь в чемпионате Испании оппоненты «сине-гранатовых» обычно пробивают 4-5 раз, тогда как «ПСВ» имел как минимум 13 моментов для взятия ворот. Это как раз были первые колокольчики того беспредела, который творится сейчас в стане испанского гранда.

    Прогноз

    Казалось бы, обе команды имеют проблемы, потому говорить о фаворите в этой встрече неуместно. Однако в Лондоне, по-видимому, обитают более хлопотные ребята.

    Дело даже не в результатах — у «Тоттенхэма» все потихоньку налаживается. Дело в эпидемии травм, которая подкосила команду Маурисио Почеттино.

    Под вопросом на этот поединок находятся сразу пять игроков основы и приближенных к ней: Эриксен, Вертонген, Орье, Дембеле и Льорис. Плюс точно не сыграют запасной кипер лондонцев Мишель Ворм и хавбек Делле Алли.

    У каталонцев потерями можно считать только Умтити и Роберто. Поэтому, несмотря на последние неурядицы в игре «Барселоны», именно ее мы видим небольшим фаворитом встречи.

    Наша ставка — «П2 в 1 мяч или Х» за 2,11. 0

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    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.11. Во 2-м туре группы В Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» примет на своем поле каталонскую «Барселону». Матч состоится на «Уэмбли» 3 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.
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