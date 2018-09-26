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    «Торпедо» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 26 сентября

    Кубок России Футбол России Торпедо Динамо
    Прогноз на «Торпедо» — «Динамо»
    Дмитрий Хохлов
    В среду, 26 сентября, «Торпедо» на своем поле примет «Динамо» в рамках 1/16 финала Кубка России. Встреча, которая пройдет на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, начнется в 20:15 по московскому времени. Прогноз на «Торпедо» — «Динамо».
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    «Торпедо»

    В текущем розыгрыше Кубка России футболисты «Торпедо» успели пройти три раунда, поочередно обыграв «Торпедо-Владимир» (1:0), «Рязань» (3:0) и «Шинник» (2:0).

    На данный момент «автозаводцы» выступают во втором дивизионе зоны «Центр» и возглавляют турнирную таблицу.

    Имея игру в запасе, «черно-белые», опережают ближайшего конкурента на два очка, оставаясь единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения.

    Календарь и таблица РПЛ

    Известных широкой публике футболистов в составе «Торпедо» нет. Выделим разве что нападающего Павла Соломатина, игравшего ранее за «Динамо» и «Анжи».

    «Динамо»

    Для «Динамо» предстоящий матч станет дебютным в рамках Кубка России сезона 2018/19.

    В российской Премьер-лиге «бело-голубые» провели восемь туров, по итогам которых расположились на девятом месте в турнирной таблице.

    Подопечные Дмитрия Хохлова смогли обыграть только «Уфу» (3:0) и «Оренбург» (2:0), тогда как в предыдущем туре неожиданно потерпели поражение от «Анжи» (0:1).

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    Серьезных кадровых проблем у «Динамо» на данный момент нет, хотя не исключено, что тренерский штаб предоставит некоторым игрокам дополнительное время на отдых.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Динамо» — 1.60, победа «Торпедо» — 6.00, ничья — 3.50.

    Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что на данный момент «бело-голубые» серьезно превосходят «черно-белых» в классе. Между РПЛ и ПФЛ огромная пропасть, поэтому вполне очевидно, что команда Дмитрия Хохлова должна выходить в 1/8 финала.

    Все прогнозы на футбол

    Поражение от «Анжи» на минувшей неделе должно только подстегнуть динамовцев и добавить их действиям агрессии.

    Впрочем, давайте не забывать, что нас ждет принципиальное дерби. «Автозаводцы» находятся в неплохой форме, так что им точно хочется доказать, что их зря списывают со счетов. Нам кажется, что как минимум на гол они наиграть способны.

    Исходя из этого, мы ждем результативной игры, поэтому предложим к рассмотрению ставку «тотал голов больше 2» за 1.72.

    Чтобы увеличить коэффициент, можно взять ставку «победа "Динамо" и тотал больше 2,5», которая поможет утроить поставленную сумму. 0

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    Прогноз на «Торпедо» — «Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72. В среду, 26 сентября, «Торпедо» на своем поле примет «Динамо» в рамках 1/16 финала Кубка России. Встреча, которая пройдет на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, начнется в 20:15 по московскому времени.
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