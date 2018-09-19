«Валенсия» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч ЛЧ 19 сентября 2018 года

19 сентября на «Месталье» состоится матч первого тура в группе Н Лиги чемпионов между хозяйкой стадиона «Валенсией» и приезжим «Ювентусом». Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Ювентус».

«Валенсия»

Прошлый сезон команда Марселино Гарсии Тораля закончила на четвертом месте. Наверное, это был ее максимум на тот момент, ибо сейчас «летучие мыши» поймали жесткий спад.

После четырех туров Ла Лиги «Валенсия» парит над зоной вылета на расстоянии одного очка. А когда «Райо Вальекано» сыграет отложенный матч, и вовсе может опуститься в нее.

Три ничьи и поражение — такой сухой остаток последних матчей «оранжевых» во внутреннем чемпионате. Однако в трех матчах валенсийцы превосходили соперника по моментам — сильно подводила реализация.

Она, к слову, у «летучих мышей» составляет всего 6,8%. Это четвертый снизу показатель в Ла Лиге.

«Ювентус»

Зато у «Ювентуса» в чемпионате проблем нет. По крайней мере, в плане результатов команды. Даже в непростом последнем матче против «Сассуоло» «зебры» смогли отстоять победу 2:1.

С другой стороны, теперь вокруг чемпиона Италии будет дополнительная шумиха из-за поступка Дугласа Косты (плевок в соперника). Это тоже наложит свой отпечаток на атмосферу в раздевалке.

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Но пока что «бьянконери» — самая «острая» команда Серии А (17,33 удара в среднем за матч), а потому у «летучих мышей» определенно будут проблемы.

Прогноз

Насчет проблем мы уверены даже не из-за силы «Ювентуса». Дело больше в самой «Валенсии». Если брать свежий сезон Ла Лиги, отмечаем ослабление защитных порядков команды Марселино Гарсии Тораля. Соперники «оранжевых» в среднем пробивают по воротам валенсийцев не менее 11-ти раз за матч.

Этот показатель входит в топ-6 по «слабости» обороны в испанской «вышке». При этом точность ударов соперника составляет 55,6% — тоже приличный результат.

С учетом того, как мастерски «ювентини» создают моменты в новом сезоне, прогнозируем, что выездные голы в этом поединке будут. Уж один так точно.

Наша ставка — «Тотал матча: 2-3 гола» за 2,01. 0