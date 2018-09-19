«Бенфика» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч ЛЧ 19 сентября 2018 года

«Бенфика» 19 сентября примет мюнхенскую «Баварию» в рамках 1-го тура Лиги чемпионов. Поединок начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Бенфика» — «Бавария».

«Бенфика»

«Славные» парни Руй Витории звезд с неба не хватают, потому в Лиге чемпионов стартовали с третьего раунда квалификации. Сначала натужно прошли «Фенербахче» (1:0; 1:1), а потом уверенно разобрались со слегка пошумевшим «ПАОКом» (1:1; 4:1).

В новом сезоне чемпионата Португалии именно «Бенфика» возглавляет турнирную таблицу. Правда, только по дополнительным показателям, ведь у «Браги» и «Спортинга» тоже по 10 очков.

Как раз со «львами» команда Витории очки-то и потеряла — в третьем туре «орлы» вынуждены были спасаться на своем же поле. Получилось за четыре минуты до конца поединка. Хотя по игре «орлы» выглядели предпочтительнее: 19-11 по ударам, 10-4 по попаданиям и 11-1 по угловым.

«Бавария»

Как бы хорошо не играла «Бенфика», на Нико Ковача это вряд ли произведет впечатление. Хорват прослыл жестким и дисциплинированным человеком. Этого учит и своих подопечных.

Получается неплохо: после трех туров Бундеслиги его команда идет на первом месте без потерь, удерживая при этом звание самой результативной в чемпионате (9 голов).

Отметим и то, что соперники «Баварии» ничего не могут поделать с грамотным расположением игроков Ковача: в среднем они наносят всего 5,3 удара за игру против «Звезды Юга».

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Вот и «Байер» в последнем туре не смог выстрелить больше трех раз, а попал так и вовсе однажды. Но результативно — победа «красных штанов» 3:1. Правда, стыдно упоминать, что это попадание было с пенальти, поэтому не будем.

Прогноз

Прогнозируем, что задорные ребята Ковача смогут обойтись даже без Хуммельса с Горецкой, которые находятся под вопросом на эту игру.

Это первый поединок в группе для обеих команд. Из предыдущих стадий ЛЧ можем заметить, что начинает «Бенфика» осторожно — лошадей не гонит. С «АЕКом» и «Аяксом» взять очки куда вероятнее, чем с «Баварией».

Потому на обилие голов в этом матче рассчитывать не стоит. Разве только если немецкая машина решит прочистить двигатели для пущей убедительности.

Наша ставка — «Тотал матча: 2-3 гола» за 2,08. 0