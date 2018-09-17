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    Удастся ли «Саутгемптону» повторно обыграть «Брайтон»?

    «Саутгемптон» — «Брайтон». Прогнозы и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 17 сентября

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Саутгемптон Брайтон энд Хоув Альбион
    Прогноз на «Саутгемптон» — «Брайтон»
    Дэнни Ингс
    В понедельник, 17 сентября, «Саутгемптон» на своем поле примет «Брайтон» в рамках пятого тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сент-Мэри», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Саутгемптон» — «Брайтон».
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    «Саутгемптон»

    В четырех сыгранных матчах чемпионата Англии футболисты «Саутгемптона» смогли набрать всего четыре очка.

    В первом туре они на своем поле сыграли вничью с «Бернли» (0:0), не имея игрового преимущества.

    Затем последовали поражения от «Эвертона» (1:2) и «Лестера» (1:2), хотя с «лисами» подопечные Марка Хьюза сыграли неплохо. Если бы они не играли в меньшинстве, то вряд ли пропустили бы гол от Гарри Магуайра на последних минутах.

    Календарь и таблица АПЛ

    Первую победу «Саутгемптон» одержал в предыдущем туре, когда выиграл у «Кристал Пэлас» (2:0).

    Среди травмированных у «святых» значится только нападающий Шейн Лонг.

    «Брайтон»

    «Брайтон» находится в схожей ситуации. На его счету тоже четыре очка, хотя соперники у команды Криса Хьютона были посложнее.

    В первом туре «чайки» проиграли «Уотфорду» (0:2), который, как известно, одержал четыре победы на старте сезона.

    После этого «Брайтон» сотворил сенсацию, обыграв у себя дома «Манчестер Юнайтед» (3:2).

    В третьем туре команда уступила «Ливерпулю» (0:1), а в четвертом сыграла вничью с «Фулхэмом» (2:2).

    В лазарете команды находятся Флорин Андоне, Хосе Искердо и Бруно Салтор.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Саутгемптона» — 2.10, победа «Брайтона» — 3.90, ничья — 3.40.

    Все прогнозы на АПЛ

    Мы бы сказали, что шансы у команд приблизительно равные, если бы не тот факт, что в августе они уже встречались между собой во втором раунде Кубка лиги, и тогда «святые» одержали минимальную победу, играя в гостях.

    Вероятно, подопечные Марка Хьюза знают, как нужно действовать против «чаек», поэтому изберут правильную тактику.

    Большим плюсом для «Саутгемптона» станет и фактор домашнего поля, тем более что «Брайтон» ужасно играет в гостях, где много пропускает и мало забивает.

    Считаем, что у хозяев есть все шансы победить вновь, поэтому рекомендуем присмотреться к ставке «победа "Саутгемптона" с азиатской форой -0,25» за 1.80.

    Также можно взять «тотал голов меньше 2,5» за 1.70. В матче примерно равных соперников вряд ли кто-то будет сильно рисковать, что негативно отразится на результативности. 0

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    Прогноз на «Саутгемптон» — «Брайтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В понедельник, 17 сентября, «Саутгемптон» на своем поле примет «Брайтон» в рамках пятого тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сент-Мэри», начнется в 22:00 по московскому времени.
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