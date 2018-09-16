«Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч РПЛ 16 сентября 2018 года

В рамках 4-го тура Российской Премьер-лиги московский «Спартак» будет принимать «Ахматч». Встреча пройдет на «Открытие Арене» 16 сентября. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Спартак» — «Ахмат».

«Спартак»

Красно-белые стартовали в РПЛ домашней победой над «Оренбургом» (1:0) и гостей ничьей с «Локомотивом» (0:0), после чего вылетели из квалификации Лиги чемпионов, по сумме двух встреч уступив ПАОКу — 2:3, 0:0.

Между двумя встречами с греками подопечные Карерры не без труда победили доигрывавший матч РПЛ вдевятером «Анжи» (1:0).

Расставшись с Лигой чемпионов, спартаковцы вырвали гостевую победу на последних минутах у «Краснодара» (1:0) и победили в домашнем дерби «Динамо» (2:1).

В последнем туре «Спартак» в Петербурге разошелся миром с лидирующим в турнирной таблице «Зенитом» — 0:0.

Набрав 14 очков, в турнирной таблице РПЛ «Спартак» располагается сразу за «Зенитом», от которого отстает всего на 2 очка. Разница мячей 6-1, — 2 гола забил Зе Луиш.

В предстоящем матче не сыграют травмированные защитники Самюэль Жиго и Илья Кутепов, голкипер Александр Селихов и хавбек Жано Ананидзе.

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Отметим также, что «Спартак» остался без одного из своих лидеров — Квинси Промес перешел в «Севилью».

«Ахмат»

Грозненский клуб начали сезон с гостевого поражения от «Ростова» (0:1), а во втором туре «Ахмат» добыл пока единственную победу в этом сезоне. Чеченский клуб на своем поле минимально переиграл новичка элиты «Енисей» со счетом 1:0.

Затем последовало поражение в Туле от «Арсенала» (1:3), при этом «Ахмат» забил первый и с 41-й минуты играл в большинстве.

В четвертом туре подопечные Игоря Ледяхова на своей арене расписали мировую с казанским «Рубином» (1:1), пропустив в концовке и сумев уйти от поражение в компенсированное время.

Игра 5-го тура закончилась поражение в Екатеринбурге от «Урала» — 1:2, забив в первом тайме и дважды пропустив после перерыва.

В последнем туре «Ахмат» одержал домашнюю победу над «Уфой» (2:1), тем не мнее, главный тренер команды Игорь Ледяхов покинул свой пост. На тренерский мостик вновь вернулся Рашид Рахимов, для которого встреча со «Спартаком» станет первой в этом сезоне.

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«Ахмат» с 7 очками и разницей мяче 7-8 занимает 9-е место. По 2 гола забили Магомед Митришев и Олег Иванов.

В предстоящем матче не сыграют травмированные защитник Родолфо, хавбек Одисе Роши и нападающий Заур Садаев.

В прошлом сезоне «Ахмат» проиграл дома 1:2 и победил в в Москве со счетом 3:1.

Прогноз

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом матча. На победу команды Карреры дается коэффициент 1,60, тогда как на ничью — 3,85, а на успех «Ахмата» — 6,50.

Тренерская перестановка в «Ахмате» может встряхнуть команды, к тому же грозненцам не впервой увозить очки с «Открытие Арены». Можно прогнозировать, что удастся это команде Рахимова и в этот раз.

Красно-белые находятся не в лучшей ситуации — потеря лидера атак и двух центральных защитников скажется на результате матча, без голов в ворота обеих команд не обойдется.

Интересны также варианты «гол в обоих таймах» за 1,95 и «обе забьют» за 2,25. 0