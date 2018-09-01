ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Результаты жеребьевки«Локомотив» попал в «группу жизни», на ЦСКА поставили крест Лига ЕвропыЖеребьевка Лиги Европы 2018/2019 Футболисты «Эвертона»Темные лошадки АПЛ. Они готовы бросить вызов грандам
  • 08:00
    • Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА
  • 21:52
    • «Зенит» проиграл «Мольде», но вышел в групповой этап ЛЕ
  • 20:15
    • «Локо» сыграет в ЛЧ с «Порту» и «Шальке», ЦСКА — с «Реалом» и «Ромой»
  • 00:26
    • Федерер в трех сетах обыграл Пэра на US Open
  • 22:35
    • Ласицкене победила в Финале Бриллиантовой лиги
  • 21:37
    • Звонарёва уступила Соболенко на Открытом чемпионате США
  • 21:30
    • Касаткина проиграла Саснович во втором круге US Open
    Все новости спорта

    «Сороки» на дежурстве

    «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз на матч 4-го тура АПЛ 1 сентября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Ньюкасл
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»
    Мэтт Ритчи
    4-й тур чемпионата Англии по футболу 1 сентября сведет на стадионе «Этихад» местный «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Ньюкасл».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Манчестер Сити»

    В последнем туре действующий чемпион Англии внезапно оступился в матче с «Вулверхэмптоном» (1:1). Игра почему-то не задалась с самого начала — на 12-й минуте Компани получил желтую, а за весь первый тайм атакующая линия «горожан» смогла попасть по воротам соперника всего три раза. Маловато для «Сити».

    Вторая половина вышла «живее»: несмотря на плотный «кулак» соперника в центре поля (3-4-2-1) «манкунианцы» смогли создать около 12-ти моментов и подали 7 угловых. Пропустили первыми, но 12 минут на восстановление паритета — это вполне достойный ответ.

    Что будет с «Ньюкаслом» даже страшно подумать, ведь в домашнем матче против «Хаддерсфилда» «Манчестер Сити» 32 раза «стрелял» по воротам «терьеров» и шесть раз добился успеха (6:1).

    «Ньюкасл»

    С другой стороны, «Ньюкасл» пока не проигрывал с разницей более чем в один мяч. В то же время «Тоттенхэм» и «Челси» смогли забить «сорокам» по два гола на «Сент-Джеймс Парк».

    Очень интересным выдался пока единственный выездной матч команды Бенитеса против «Кардиффа» (0:0). Жара началась на 3-й минуте, когда Мэтт Ритчи заработал желтую карточку за подножку. Апогей грубости пришелся на середину второй половины матча — Хэйден ушел с поля после 20-ти минут на нем (вышел на замену).

    Но даже так «Ньюкасл» смог создать достаточно моментов для взятия ворот: 12 ударов, 6 — в створ. И все-таки грубость «черно-белых» выглядит странно — в прошлом сезоне «Тун» получал всего 1,39 «горчичника» за игру (3-й показатель снизу).

    Прогноз

    Хозяева «Этихада» будут атаковать, и даже не смотря на оборонительную схему (4-4-1-1), гостям просто придется сбивать темп фолами.

    Судить будет Кевин Френд, который разрешает игрокам побороться. Поэтому мы не ждем веера предупреждений, но свои «дежурные» карточки «Ньюкасл» определенно получит.

    Наша ставка — «Карточки: ИТ2 2-3» за 2,30. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Сегодня в 19:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч Ганновер — Боруссия Дортмунд
  • Сегодня в 21:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лидс — Мидлсбро
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лион — Ницца
  • Сегодня в 21:45
    •  5.50
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал Сосьедад
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Анжи
  • Завтра в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Завтра в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Завтра в 16:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Подковерные игры. У «Ростова» появился новый талисман
    • 10:13 25/08/2018     «Локомотив»
  • Дела у «Локо» и Смолова потихоньку налаживаются
    • 01:56 27/08/2018     Результаты жеребьевки
  • «Локомотив» попал в «группу жизни», на ЦСКА поставили крест
    • 02:28
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30. 4-й тур чемпионата Англии по футболу 1 сентября сведет на стадионе «Этихад» местный «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Рафаэль Надаль Теннис US Open. Хачанов сыграет с Надалем в третьем круге, Касаткина и Звонарева вылетелиОбзор четвертого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису 00:360
  • 21:16
    • «Матч ТВ» покажет все игры Лиги Наций
  • 20:29
    • Модрич — лучший футболист сезона, Роналду — лучший нападающий ЛЧ
  • 18:51
    • «Уфа» сыграла вничью с «Рейнджерс» и вылетела из Лиги Европы
    Лига чемпионов Футбол Жеребьевка Лиги чемпионов 2018/2019Онлайн жеребьёвки группового этапа ЛЧ: когда матчи, кто с кем играет Вчера в 20:080
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Совершит ли «Уфа» подвиг?
  • 4.51
    •
  • 00:46
    • «Севилья» и «Селтик» вышли в групповой этап Лиги Европы
  • 00:16
    • Кузяев: Со «Спартаком» покажем совершенно другую игру
  • 23:44
    • «Бордо» и «Олимпиакос» вышли в групповой этап Лиги Европы
    Алисон Футбол Топ-9 вратарей — виртуозов дриблингаДевять лучших вратарей топ-чемпионатов Европы, которые любят идти в обводку 29/08/2018 в 22:320
  • 18:38
    • В календаре еврокубков может появиться новый турнир
  • 17:16
    • СМИ: Промеса не устроило предложение «Севильи»
  • 17:02
    • «Енисей» подтвердил приобретение бронзового призера Евро-2008
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие