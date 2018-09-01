«Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз на матч 4-го тура АПЛ 1 сентября 2018 года

4-й тур чемпионата Англии по футболу 1 сентября сведет на стадионе «Этихад» местный «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Ньюкасл».

«Манчестер Сити»

В последнем туре действующий чемпион Англии внезапно оступился в матче с «Вулверхэмптоном» (1:1). Игра почему-то не задалась с самого начала — на 12-й минуте Компани получил желтую, а за весь первый тайм атакующая линия «горожан» смогла попасть по воротам соперника всего три раза. Маловато для «Сити».

Вторая половина вышла «живее»: несмотря на плотный «кулак» соперника в центре поля (3-4-2-1) «манкунианцы» смогли создать около 12-ти моментов и подали 7 угловых. Пропустили первыми, но 12 минут на восстановление паритета — это вполне достойный ответ.

Что будет с «Ньюкаслом» даже страшно подумать, ведь в домашнем матче против «Хаддерсфилда» «Манчестер Сити» 32 раза «стрелял» по воротам «терьеров» и шесть раз добился успеха (6:1).

«Ньюкасл»

С другой стороны, «Ньюкасл» пока не проигрывал с разницей более чем в один мяч. В то же время «Тоттенхэм» и «Челси» смогли забить «сорокам» по два гола на «Сент-Джеймс Парк».

Очень интересным выдался пока единственный выездной матч команды Бенитеса против «Кардиффа» (0:0). Жара началась на 3-й минуте, когда Мэтт Ритчи заработал желтую карточку за подножку. Апогей грубости пришелся на середину второй половины матча — Хэйден ушел с поля после 20-ти минут на нем (вышел на замену).

Но даже так «Ньюкасл» смог создать достаточно моментов для взятия ворот: 12 ударов, 6 — в створ. И все-таки грубость «черно-белых» выглядит странно — в прошлом сезоне «Тун» получал всего 1,39 «горчичника» за игру (3-й показатель снизу).

Прогноз

Хозяева «Этихада» будут атаковать, и даже не смотря на оборонительную схему (4-4-1-1), гостям просто придется сбивать темп фолами.

Судить будет Кевин Френд, который разрешает игрокам побороться. Поэтому мы не ждем веера предупреждений, но свои «дежурные» карточки «Ньюкасл» определенно получит.

Наша ставка — «Карточки: ИТ2 2-3» за 2,30. 0