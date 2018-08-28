«Динамо» Киев — «Аякс». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 28 августа

Во вторник, 28 августа, киевское «Динамо» на своем поле примет «Аякс» в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на НСК «Олимпийский», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» Киев — «Аякс».

«Динамо»

Киевское «Динамо» в еврокубках стартовало с третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, по итогам которого прошло пражскую «Славию» (1:1 и 2:0).

В первом матче раунда плей-офф против «Аякса» подопечные Александра Хацкевича проиграли (1:3), чем усложнили себе задачу по выходу в групповой этап.

Накануне «бело-синие» впервые потеряли очки в чемпионате Украины, сыграв вничью с «Черноморцем» (1:1), но важно заметить, что многие игроки основного состава отдыхали, экономя силы для «Аякса».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В турнирной таблице чемпионата Украины «Динамо» занимает третье место, однако если выиграет свой запасной матч, то обгонит «Шахтер» и «Александрию» на один балл.

«Аякс»

Амстердамский «Аякс» вступил в борьбу в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда, в рамках которого прошел австрийский «Штурм» (2:0 и 3:1).

Следующим соперником подопечных Эрика тен Хага стал бельгийский «Стандард», который тоже не смог оказать достойного сопротивления (2:2 и 3:0).

Победа над киевским «Динамо» (3:1) в первом матче раунда плей-офф дает «Аяксу» неплохие шансы на выход в групповой этап.

На минувших выходных в рамках чемпионата Нидерландов амстердамцы разгромили «Эммен» (5:0). В трех сыгранных турах они набрали семь очков.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают минимальное преимущество гостям: победа «Аякса» — 2,45, победа «Динамо» — 2,75, ничья — 3,60.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Встреча на «Амстердам-Арене» показала, что подопечные Эрика тен Хага находятся в лучшей игровой форме. Да, киевляне старались, создавали моменты, но отсутствие забивного нападающего тянет их на дно.

На своем поле «Динамо» обыграло «Славию» 2:0, но тогда оно могло играть от обороны, поскольку добыло позитивный результат на выезде. Сейчас же «бело-синим» нужно атаковать и оставлять много пространства на своей половине поля, чем амстердамцы должны воспользоваться.

Считаем, что у «Аякса» хорошие шансы одержать еще одну победу, но для подстраховки поставим на них с нулевой форой за 1.80.

Ну и почему бы не попробовать ставку «индивидуальный тотал "Аякса" больше 1,5» за 2.15? Амстердамская команда в последнее время играет результативно, так что пару раз подловить атакующего соперника ей по силам. 0