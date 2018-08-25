«Пари Сен-Жермен» — «Анже». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 25 августа

В субботу, 25 августа, «Пари Сен-Жермен» на своем поле примет «Анже» в рамках третьего тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на «Парк де Пренс», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Пари Сен-Жермен» — «Анже».

«Пари Сен-Жермен»

Футболисты «Пари Сен-Жермен» официально открыли текущий сезон 4 августа, когда в матче за Суперкубок разгромили «Монако» (4:0) благодаря дублю Анхеля Ди Марии и голам Кристофера Нкунку и Тимоти Веа.

В первом туре Лиги 1 парижане на своем поле разобрались с «Каном» (3:0), ворота которого поразили Неймар, Адриен Рабьо и Веа.

В гостевом матче второго тура против «Генгама» (3:1) подопечные Томаса Тухеля пропустили первыми, но нашли в себе силы ответить точными ударами Неймара и Килиана Мбаппе, оформившего дубль.

Среди травмированных у «Пари Сен-Жермен» значатся Дани Алвес, Марко Верратти и Эдинсон Кавани.

«Анже»

Игроки «Анже» этим летом не впечатляют. Тревога возникла еще в межсезонье, когда в семи контрольных встречах команда не смогла одержать ни одной победы.

В первом туре национального первенства подопечные Стефана Мулена на своем поле проиграли «Ниму» (3:4), хотя к 75-й минуте вели 3:1.

Затем «Анже» отправился в гости к «Ренну» и потерпел минимальное поражение (0:1), пропустив единственный гол от Исмаила Сарра на 81-й минуте.

В лазарете «скоистов» находятся полузащитники Венсан Пажо и Лоик Пуйо.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры не сомневаются в триумфе хозяев: победа «Пари Сен-Жермен» — 1,05, победа «Анже» — 36,00, ничья — 14,00.

Очевидно, что в данной встрече парижане просто обязаны набирать три очка, ведь они сыграют на своем поле против команды, которая не набрала ни одного очка.

Все прогнозы на Лигу 1

Однако нужно отметить, что пока у «Анже» не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Да, команда проиграла в двух стартовых турах, но это произошло в борьбе на фоне многих нереализованных моментов.

Что касается неудачных контрольных игр, то «скоисты» играли против крепких команд, так что не стоит удивляться, что они минимально уступили «Шальке» (0:1) и «Вест Хэму» (0:1), а с тем же «Вильярреалом» и вовсе сыграли вничью (0:0).

Ожидаем, что на «Парк де Пренс» «Анже» проиграет, но должен в целом сыграть достойно, поэтому наш прогноз — «победа гостей с форой +3» за 1,81.

Также нам кажется, что парижане недооценят соперника, поэтому первый тайм может пройти в спокойном темпе без большого количество голов. Можно взять ставку «тотал первого тайма меньше 1,5» за 2,00. 0