«Арсенал» Тула — «Ростов». Прогноз и ставки на матч РПЛ 24 августа

В пятницу, 24 августа, тульский «Арсенал» на своем поле примет «Ростов» в матче 5-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, которая пройдет в Туле, начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Ростов».

«Арсенал»

Тульский «Арсенал» начал новый сезон РПЛ не лучшим обраом. Подопечные Олега Кононова в четырех турах записали себе в актив 4 очка и идут на 11-м месте.

В первом матче сезона тульский клуб на своем поле разошелся миром с московским «Динамо» (0:0), затем минимально на выезде уступил «Зениту» (0:1).

Третий тур принес первую победу и первые забитые мячи — дома, уступая после первого тайма, «Арсенал» разобрался с «Ахматом» — 3:1. Волевую победу команде над грозненцами принесли точные удары Луки Джорджевича, Зелимхана Бакаева и Даниила Лесового.

А вот последний матч завершился разгромом от ЦСКА и тремя безответными пропущенными мячами, два из которых были забиты после удаления защитника Гии Григалавы, который теперь не сыграет с «Ростовом»..

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Также не сыграет в матче травмированный полузащитник Михаил Александров.

«Ростов»

А вот команде Валерия Карпина старт сезона более чем удался — одержав три победы в первых 3 турах они,с 9 очками, поднялись на четвертое место, сего на балл отставая от идущего вторым «Спартака» и на 3 очка уступая лидирующему «Зениту».

В первых двух турах донской клуб с одинаковым результатом 1:0 обыграл «Ахмат» на своем поле и ЦСКА в гостях. А вот в третьем туре «Ростов» проиграл самарским «Крыльям Советов» (0:1), хотя значительно переиграл гостей во владении мячом и в ударах по воротам.

Проклятье минимальных счетов пало в последнем матче, в котором «Ростов» на своем поле разгромил «Енисей» со счетом 4:0. Дубль оформил исландец Бьорн Сигурдарсон, который с 3 мячами стал лидером бомбардирской гонки РФПЛ.

В прошлом сезоне оба матча команд получились результативными и закончились со счетом 2:2, причем в домашнем матче «Ростов» ушел от поражения.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ростова» — 2,70, победа «Арсенала» — 2,75, ничья — 2,90.

Обе команды «домашние» и на своем поле играют увереннее, так что преимущество в этом плане за «Арсеналом», но с ЦСКА ростовчане сумели справиться и на выезде. Можно прогнозировать и победу «Ростова» в Туле.

А вот результативного матча ждать вряд ли стоит. В отличие от прошлого сезона у «Арсенала» нет Артема Дзюбы, так что они налягут на оборону. «Ростов» же будет надеяться на точность своего исландского бомбардира.

Интересны также варианты «обе забьют — нет» за 1,60 и ТБ 1,5 за 1,57. 0