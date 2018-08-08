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    Выстоит ли «Спартак» в Греции?

    ПАОК — «Спартак». Прогноз и ставки на матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 8 августа

    Лига чемпионов Футбол России Спартак ПАОК
    Прогноз на ПАОК — «Спартак»
    «Спартак» ждет тяжелейший матч
    В среду, 8 августа, в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов греческий ПАОК будет принимать на своем поле московский «Спартак». Начало матча — в 20:00 мск. Прогноз на ПАОК — «Спартак».
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    ПАОК

    По итогам прошлого сезона команда завоевала титул вице-чемпиона на внутренней арене. Впереди оказался только столичный АЕК. «Северные орлы» набрали 64 очка, отстав от лидера всего на шесть пунктов.

    Усилением в межсезонье для команды стал опытный защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди, который однозначно прибавил задней линии надежности, а также 19-летний бразилец Лео Жаба из «Ахмата» — игрок больше на перспективу. Несколько дней назад состав усилил нападающий «Арсенала» Чуба Акпом.

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    Подопечные Луческу-младшего оставались без игровой практики этим летом, а национальный чемпионат еще не начался, но старт в еврокубках показал, что греки не растеряли свой победный настрой и находятся в прекрасной форме.

    Первая встреча со швейцарским «Базелем» завершилась домашней победой со счетом 2:1. Хозяева поля ощутимо превосходили соперника по всем статьям, но ожидалось, что швейцарцы в ответной встрече смогут изменить ситуацию. Этого не произошло. Греки забили быстрый гол, после чего добили оппонента во втором тайме, а «Базель» свои шансы не реализовал не в последнюю очередь благодаря классной игре голкипера Пасхалакиса.

    «Спартак»

    В прошлом сезоне «красно-белым» не удалось защитить титул, а бронзовые медали попахивали провалом, ведь болельщики явно ждали большего. К сожалению для последних, сил москвичей не всегда хватало, чтобы идти без промахов и в национальном первенстве, и в еврокубках.

    В межсезонье не обошлось без потерь, но их нельзя назвать катастрофическими. В Турцию уехал Сердар Таски, истек срок аренду Марио Пашалича и Николы Максимовича. Усилением стали защитник «Гента» Самюэль Жиго и динамовский хавбек Александр Ташаев.

    В рамках предсезонной подготовки спартаковцы провели ряд товарищеских игр, одержав девять побед при одном поражении и одной ничьи.

    В новом сезоне РПЛ москвичи стартовали с победы над «Оренбургом» (1:0), а единственный гол в дебюте игры забил новичок команды Самюэль Жиго. Далее была встреча с действующим чемпионом «Локомотивом» — игра завершилась без голов.

    Прогноз

    В Греции сложно играть любой команде. Тем более, когда хозяева находятся в оптимальной форме, что можно сказать о ПАОКе.

    Зобнин, Кутепов и Самедов выступали на ЧМ-2018, поэтому сейчас можно говорить об усталости, ведь лидеры москвичей были лишены полноценного отпуска. У греков на турнир ездил только египтянин Амр Варда. Сейчас в игре «Спартака» хватает проблем, которые тянутся с прошлого сезона. ПАОК — команда-звезда, на которую можно смело ставить в домашнем противостоянии с нынешним «Спартаком». В качестве перестраховки ставим на греков с форой 0 за 1,65. 0

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