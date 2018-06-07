Корейцы продолжают подготовку к ЧМ

Южная Корея
Корейцы в последних 4-х контрольных поединках смогли одержать только 1-у победу при 3-х поражениях. Одолели сборную Гондураса со счетом 2:0 в домашней игре.
Проиграли Северной Ирландии (1:2) и Польше (2:3) в гостевых поединках, которые прошли в марте. А в 1-й день лета азиаты на своем поле уступили Боснии со счетом 1:3.
«Воины Тэджу» проведут еще 2-а товарищеских матче перед стартом ЧМ. Помимо боливийцев они еще сыграют 11 июня с Сенегалом.
18 июня корейцы возьму старт на чемпионате мира. В первом поединке им будет противостоять сборная Швеции. 23 июня сыграют с Мексикой, а в заключительном поединки группы (27 июня) сразятся с Германией.
Боливия
Боливийцы, в отличии от своего предстоящего соперника, не пробились в финальную часть ЧМ. Они в 18-ти матчах квалификации набрали всего лишь 14-ть очков, отстав от 5-го Перу на 12-ть баллов.
После завершения отбора, латиноамериканцы провели 3-и контрольных поединка. В марте этого года Боливия провела 2-а матча против Голландских Антил.
В первой игре оппоненты расписали мировую (1:1), а во 2-й встрече островитяне нанесли поражение южноамериканцам — 1:0. В конце мая боливийцы в гостевой игре уступили команде США со счетом 0:3.
Между собой соперники провели только 1-н поединок. Ни мировом форуме в 1994 года оппоненты сыграли вничью (0:0) на групповой стадии турнира.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Южную Корею, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,40.
За успех Боливии предлагают 9,20, а ничью оценивают с коэффициентом 4,50.
Вне родных стен боливийцы очень редко добывают положительный результат. По всей видимости и этот поединок не станет исключением. Поэтому, в этой игре мы рекомендуем поставить на победу азиатской команды с форой (-1) за 1,68.