Корейцы продолжают подготовку к ЧМ

В четверг, 7 июня, сборная Южной Кореи сыграет с национальной командой Боливии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Инсбруке (Австрия), начнется в 15:10 по московскому времени. Прогноз на Южная Корея — Боливия.

Южная Корея

Корейцы в последних 4-х контрольных поединках смогли одержать только 1-у победу при 3-х поражениях. Одолели сборную Гондураса со счетом 2:0 в домашней игре.

Все прогнозы на футбол

Проиграли Северной Ирландии (1:2) и Польше (2:3) в гостевых поединках, которые прошли в марте. А в 1-й день лета азиаты на своем поле уступили Боснии со счетом 1:3.

«Воины Тэджу» проведут еще 2-а товарищеских матче перед стартом ЧМ. Помимо боливийцев они еще сыграют 11 июня с Сенегалом.

18 июня корейцы возьму старт на чемпионате мира. В первом поединке им будет противостоять сборная Швеции. 23 июня сыграют с Мексикой, а в заключительном поединки группы (27 июня) сразятся с Германией.

Боливия

Боливийцы, в отличии от своего предстоящего соперника, не пробились в финальную часть ЧМ. Они в 18-ти матчах квалификации набрали всего лишь 14-ть очков, отстав от 5-го Перу на 12-ть баллов.

После завершения отбора, латиноамериканцы провели 3-и контрольных поединка. В марте этого года Боливия провела 2-а матча против Голландских Антил.

В первой игре оппоненты расписали мировую (1:1), а во 2-й встрече островитяне нанесли поражение южноамериканцам — 1:0. В конце мая боливийцы в гостевой игре уступили команде США со счетом 0:3.

Между собой соперники провели только 1-н поединок. Ни мировом форуме в 1994 года оппоненты сыграли вничью (0:0) на групповой стадии турнира.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Южную Корею, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,40.

За успех Боливии предлагают 9,20, а ничью оценивают с коэффициентом 4,50.

Вне родных стен боливийцы очень редко добывают положительный результат. По всей видимости и этот поединок не станет исключением. Поэтому, в этой игре мы рекомендуем поставить на победу азиатской команды с форой (-1) за 1,68.