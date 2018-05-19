ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Матч не за очки, а за уверенность

    «Вильярреал» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 38-го тура чемпионата Испании по футболу 19 мая

    Примера Футбол Испании Вильярреал Реал Мадрид Календарь Примеры
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Серхио Рамос
    Серхио Рамос
    AS English — Diario AS
    Завершающий 38-й тур испанской Примеры 19 мая сведет на газоне «Эль Мадригала» местный «Вильярреал» и «Реал Мадрид». Хосе Мартинес просвистит начало поединка в 21:45 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Реал Мадрид».

    «Вильярреал»

    В принципе, «Вильярреалу» не важен результат этого матча. Команда Хавьера Кальехи уже обеспечила себе место в Лиге Европы на следующий сезон. А пробьется она туда с пятого или шестого места – не так уж и важно.

    Скорее даже с шестого, ведь преследующий «Бетис» отстает только по дополнительным показателям, очков поровну – по 60. Только «желтой субмарине» играть против «Реала», а «огурцам» — против «Леганеса».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи «подводники» проводят неплохо – одно поражение в последних шести играх («Барселона», 1:5). Также одно поражение было в крайних пяти домашних матчах («Атлетик», 1:3). Отметим, что в матчах против серьезных соперников («Атлетик», «Валенсия» и «Атлетико») «Вильярреал» получал как минимум три желтых карточки.

    «Реал Мадрид»

    Команда Зинедина Зидана еще может получить серебряные медали чемпионата Испании, если «Атлетико» проиграет «Эйбару». Но нынешнюю встречу с «Вильярреалом» французский тренер рассматривает скорее с точки зрения подготовки к финалу ЛЧ.

    Ближайшие события

    В позапрошлом туре «Реал Мадрид» проиграл «Севилье» на ее стадионе (3:2). Однако назвать проигрыш закономерным и последовательным нельзя. В том матче сильно начудил Серхио Рамос. Капитан «сливочных» сначала не забил пенальти, а потом срезал мяч в свои ворота.

    В последней игре «галактикос» порезвились на славу – шесть мячей в ворота «Сельты» уже заложили фундамент психологической уверенности перед финалом Лиги чемпионов. Думаем, в этой встрече главной задачей «Реала» будет развить и укрепить этот фундамент.

    Прогноз

    Результат этого матча будет сильно зависеть от состава, который выберет Зинедин Зидан. В принципе, семь дней достаточно для восстановления и качественной подготовки к финалу Лиги чемпионов. Потому не думаем, что на поле против «субмарины» выйдет резерв.

    2,03«2Х + ТБ 2,5»

    Скорее всего, основные игроки просто не будут играть весь матч. В этом случае они постараются поддержать свой психологический тонус для уверенности в матче еврокубка. Потому логичным считаем поставить на «2Х + ТБ 2,5» за 2,03.

    Еще одной перспективной ставкой видим победу «Вильярреала» по желтым карточкам. Но кэфов на этот исход пока нет.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram и Яндекс.Дзен

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Вернется ли «Парма» в элиту?
  • 7,51
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Новая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды РоссииДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракой
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Парад ошибок. Сборная России в овертайме проиграла Канаде
  • Сборная России прекратила борьбу за медали чемпионата мира, проиграв сборной Канаде
    •
  • «Вест Хэм» взялся за стройку после пожара
  • Реакция на отставку Дэвида Мойеса из «Вест Хэма»
    •
  • Аленичев возвращается в РФПЛ, замены Евсеева спасают «Амкар»
  • Реакция спортивных СМИ на первые стыковые матчи за право выступать в РФПЛ
    •
  • Неповторимый. Буффон уходит на пенсию
  • Легендарный голкипер готов повесить перчатки на гвоздь
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов