«Вильярреал» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 38-го тура чемпионата Испании по футболу 19 мая

«Вильярреал»

В принципе, «Вильярреалу» не важен результат этого матча. Команда Хавьера Кальехи уже обеспечила себе место в Лиге Европы на следующий сезон. А пробьется она туда с пятого или шестого места – не так уж и важно.

Скорее даже с шестого, ведь преследующий «Бетис» отстает только по дополнительным показателям, очков поровну – по 60. Только «желтой субмарине» играть против «Реала», а «огурцам» — против «Леганеса».

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Последние матчи «подводники» проводят неплохо – одно поражение в последних шести играх («Барселона», 1:5). Также одно поражение было в крайних пяти домашних матчах («Атлетик», 1:3). Отметим, что в матчах против серьезных соперников («Атлетик», «Валенсия» и «Атлетико») «Вильярреал» получал как минимум три желтых карточки.

«Реал Мадрид»

Команда Зинедина Зидана еще может получить серебряные медали чемпионата Испании, если «Атлетико» проиграет «Эйбару». Но нынешнюю встречу с «Вильярреалом» французский тренер рассматривает скорее с точки зрения подготовки к финалу ЛЧ.

В позапрошлом туре «Реал Мадрид» проиграл «Севилье» на ее стадионе (3:2). Однако назвать проигрыш закономерным и последовательным нельзя. В том матче сильно начудил Серхио Рамос. Капитан «сливочных» сначала не забил пенальти, а потом срезал мяч в свои ворота.

В последней игре «галактикос» порезвились на славу – шесть мячей в ворота «Сельты» уже заложили фундамент психологической уверенности перед финалом Лиги чемпионов. Думаем, в этой встрече главной задачей «Реала» будет развить и укрепить этот фундамент.

Прогноз

Результат этого матча будет сильно зависеть от состава, который выберет Зинедин Зидан. В принципе, семь дней достаточно для восстановления и качественной подготовки к финалу Лиги чемпионов. Потому не думаем, что на поле против «субмарины» выйдет резерв.

2,03«2Х + ТБ 2,5»

Скорее всего, основные игроки просто не будут играть весь матч. В этом случае они постараются поддержать свой психологический тонус для уверенности в матче еврокубка. Потому логичным считаем поставить на «2Х + ТБ 2,5» за 2,03.

Еще одной перспективной ставкой видим победу «Вильярреала» по желтым карточкам. Но кэфов на этот исход пока нет.

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