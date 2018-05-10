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    Борьба за сэра Алекса

    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на перенесенный матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу 10 мая

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    Сэр Алекс Фергюсон
    Сэр Алекс Фергюсон
    periskopi.com
    В перенесенном матче 31-го тура АПЛ «Вест Хэм» примет дома «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 10 мая и начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед».

    «Вест Хэм»

    «Молотобойцы» имеют в запасе 38 очков и гарантированно не вылетят в Чемпионшип. Просто команды на 17-м и 18-м местах («Саутгемптон» и «Суонси» — по 33 очка) сыграют между собой и однозначно кто-то потеряет очки.

    Но для своего спасения лондонцы приложили и собственные усилия: за последние десять матчей команде Дэвида Мойеса удалось добыть три победы и две ничьи.

    Все прогнозы на АПЛ

    Последняя «виктория» была в крайнем туре над «Лестером» (2:0). Особенно хорошо «Вест Хэм» отыграл в первом тайме. За этот период «молотки» девять раз пробивали по воротам Хамера, по своей рамке ударить не дали, а один из моментов превратили в гол.

    «Манчестер Юнайтед»

    По матчу с «Брайтоном» (проигрыш 0:1) сложилось впечатление, что Моуриньо отбивает долги Глейзеров. Если бы это была не АПЛ, можно было бы задуматься о договорняке. Все атрибуты были: вялая игра, отсутствие борьбы и расхлябанное отношение к своим моментам.

    Ближайшие события

    Особенно показательным стал первый тайм, когда «Манчестер Юнайтед» всего четыре раза приблизился к воротам соперника и при этом ни разу по ним не попал.

    Однако теорию о договорняке мы отметаем. Дело в том, что предыдущие две игры (против «Арсенала» в чемпионате и «Тоттенхэма» в Кубке Англии) прошли в схожем ключе. «Манкунианцы» победили (по 2:1), но по статистике выдали практически идентичные поединки: в среднем 14 ударов, 4 попадания в рамку и 7 угловых.

    Прогноз

    2,18«Тотал матча: 2-3 гола»

    Может показаться странным, но влиятельным фактором считаем положение дел сэра Алекса Фергюсона. Его проблемы со здоровьем просто обязаны вызвать желание игроков Моуринью порадовать своего вечного наставника.

    Однако мы не думаем, что пафос действительно будет в изобилии в этой игре. Потому предлагаем ставку «тотал матча: 2-3 гола» за 2,18.

    1,60«Желтые карточки: Ф1 (0)»

    Нарушений тоже будет не много. Но судить будет Джонатан Мосс, который в среднем показывает 3,8 желтых карточки в матче. А «Вест Хэм» в среднем получает 2,03 жк за игру. Тогда как «Манчестер Юнайтед» всего 1,64 жк за игру. Потому предлагаем ставку «Желтые карточки: Ф1 (0)» за 1,60.

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