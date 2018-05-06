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    Лишит ли ЦСКА туляков надежд на еврокубки?

    ЦСКА — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 6 мая

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    ЦСКА — «Арсенал»
    ЦСКА — «Арсенал»
    ЦСКА — Арсенал19:00
    В воскресенье, 6 мая, московский ЦСКА на своем поле примет тульский «Арсенал» в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на ЦСКА — «Арсенал» Тула.

    ЦСКА

    Чемпионат России для ЦСКА возобновился домашней победой над екатеринбургским «Уралом» (1:0). В 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА на своем поле проиграл французскому «Лиону» со счетом 0:1.

    Все прогнозы на РФПЛ

    Затем в рамках РФПЛ армейцы разгромили в Грозном «Терек» со счетом 3:0, а в ответном еврокубковом матче одержали выездную победу над «Лионом» (3:2).

    После международной паузы армейцы на выезде победили «Ростов» со счетом 2:1. В четвертьфинале Лиги Европы ЦСКА сыграл с лондонским «Арсеналом», проиграв со счетом 1:4 на выезде и упустив победу в ответном домашнем матче 2:2. Между этими встречами ЦСКА в столичном дерби уступил «Динамо» (1:2).

    2,0ЦСКА победит и ТБ 2,5 В апреле армейский клуб на выезде сыграл вничью с «Уфой» (1:1), дома разгромил «Амкар» (3:0), дома вырвал волевую победу над «Краснодаром» (2:1), а затем в Петербурге сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).

    В результате ЦСКА с 52 очками занимает 3-е место, на 5 очков отставая от лидера, разница мячей 41-22.

    Лучший бомбардир команды с 9 голами и 3 ассистами — Витиньо, 5 голов и 4 передачи у Понтуса Вернблума, 4 гола и 5 ассистов у Бибраса Натхо.

    3 гола и 7 результативных передач записал на свой счет Алан Дзагоев. 3 гола за весенний отрезок забил Ахмед Муса.

    Из-за травм не сыграют в матче защитник Виктор Васин и хавбек Астемир Гордюшенко.

    «Арсенал» Тула

    Ближайшие события

    Туляки начали весеннюю часть сезона двумя победами — домашней над «Ахматом» (1:0) и выездной над «Амкаром» (2:0), после чего на своем поле поделили очки с «Ростовом» (2:2).

    Выезд в гости к «Динамо» завершился поражением со счетом 2:1, но вернувшись в Тулу, «Арсенал» с тем же счетом одолел «Уфу».

    В Краснодаре «Арсенал» был разгромлен со счетом 0:3, после чего на своем поле дал настоящий бой «Зениту», сыграв вничью 3:3.

    В последнем матче тульский клуб одержал домашнюю победу над «Анжи» со счетом 2:1.

    1,85Гандикап «победа ЦСКА -1 гол» За два тура до окончания чемпионата «оружейники» с 39-ю очками занимают 7-ю строку в турнирной таблице, только по дополнительным показателям уступая идущей на 6-м месте «Уфе».

    Разница мячей 33-35, лучший бомбардир с 7 голами — Лука Джорджевич, у Сергея Ткачева 6 голов и 5 передач, на счету Артема Дзюбы 5 голов и 3 передачи. Лучший ассистен — Кирил Комбаров с 6 передачами.

    Лишат ли Россию одного места в еврокубках? Футбольные чиновники подпортят праздник болельщикам «Тосно» и курского «Авангарда» В матче не сыграют травмированные защитник Гиа Григалава и хавбек Александру Бурчану.

    В первом круге «Арсенал» одержал домашнюю победу над ЦСКА со счетом 1:0. Это первая и единственная пока победа туляков в семиматчевой истории противостояния.

    Остальные шесть матчей выиграл ЦСКА — ни разу команды не сыграли вничью. В прошлом сезоне армейцы победили со счетом 1:0 в Туле и со счетом 3:0 дома.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча ЦСКА, оценивая победу гостей с коэффициентом 1,30.

    За успех «Арсенала» предлагают 9,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 5,00.

    2,05Муса забьет Армейцы еще не потеряли надежд на чемпионство, и хотят закрепить свое место в Лиге чемпионов, а «Арсенал» может побороться за шестое место, обещающее стать еврокубковым, так что встреча будет бескомпромиссной. Туляки результативно играют при поддержке родных трибун, но выездные матчи им даются куда хуже. ЦСКА одержит домашнюю победу, но туляки могут отличиться на выезде.

    Интересны варианты «обе команды забьют» за 2,25 и «тотал голов больше 2,5» за 1,73, а также европейский гандикап «победа "Арсенала" +2 гола» — за 1,73.

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