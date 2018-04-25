«Сантос» — «Эстудиантес». Прогноз и ставки на матч группового этапа Кубка Либертадорес 25 апреля

«Сантос»

После первого круга «Сантос» в своем квартете занимает первое место. После 3-х проведенных матчей «рыбы» смогли набрать 6-ть очков.

Стартовала дружина Жаира Вентуры на групповом этапе Кубка Либертадорес с поражения от перуанского «Реал Гарсиласо» (0:2) в гостях. Затем на своем поле «черно-белые» переиграли «Насьональ» из Уругвая со счетом 3:1. Завершили первый круг победой над «Эстудиантесом» (1:0) на выезде.

В бразильской Серии А «Сантос» провел только 2-а поединка. В первом туре команда Вентуры одолела на своей арене «Сеару» — 2:0, а в следующем матче на выезде уступила «Байе» (0:1). На данный момент «рыбы» с 3-я пунктами расположились на 9-й строке турнирной таблицы бразильского первенства.

В Паулисте А1 «черно-белые» смогли дойти до полуфинала розыгрыша, где по пенальти проиграли «Палмейрасу». 25 марта они на своем поле уступили со счетом 0:1, а в ответной игре выиграли — 2:1, но в лотерее удачливее оказался их оппонент.

«Эстудиантес»

«Крысоловы» с 4-мя баллами расположились вслед за своим предстоящим соперником в группе 6 КЛ. Начали свой поход за трофеем подопечные Густаво Матосаса с ничейного результата, добытого в Монтевидео с «Насьоналем» (0:0).

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Затем на своем поле разгромили «Реал Гарсиласо» из Перу со счетом 3:0. В 3-м туре проиграли бразильцам на родной арене — 0:1.

Во внутреннем первенстве клуб из Ла-Платы после 24-х матчей чемпионата расположился на 14-й строке турнирной таблицы, имея в своем активе 35-ть пунктов.

1,90победа «Сантоса»

За последние 6-ть поединков «красно-белые» смогли выиграть только одну встречу. В 23-м туре победили «Патронато Парану» (1:0) на выезде. Также еще 2-а матча сыграли вничью и 3-и игры проиграли.

Прогноз

Букмекеры отдают преимущество хозяевам поединка, оценивая их победу в 1,90. На победу гостей предлагают — 4,70, ничья — 3,20.

Бразильцам для выхода в следующий раунд будет достаточно набрать в оставшихся матчах 4-е очка. И так как, аргентинская команда угодила сейчас в небольшой кризис, рискнем предположить, что «Сантос» на своем поле вновь одержит верх над «Эстудиантесом».

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