«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля

«Манчестер Сити»

Без пяти минут чемпион Англии упустил возможность повторить успех «Баварии» в тот же день. В очном противостоянии с «Манчестер Юнайтед» «горожане» не смогли удержать победу, добытую в первом тайме.

После первой половины «Манчестер Сити» вел 2:0. Игра тоже слаживалась довольно неплохо: 9 ударов, 5 из них – в створ, «дьяволы» ни разу не ударили по воротам и считанные разы переходили центр поля. Красота, правда?

Только вот во втором тайме была ситуация, сильно напомнившая первое противостояние с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (0:3). «Горожане» вроде и атакую, а мяч в ворота не лезет: те же 11 ударов, что и с «мерсисайдцами», и всего одно попадание по воротам Де Хеа. Зато контры ловили за уши просто замечательно.

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Правда, «Ливерпуль» как мастер контрнаступления больше заставлял игроков «Сити» ошибаться – 18 огрехов в обороне. «Юнайтед» смогли заставить подопечных Гвардиолы ошибиться только десять раз.

«Ливерпуль»

У команды Юргена Клоппа тоже было свое дерби. Не менее ответственное что в нравственном, что в практическом плане.

Только немецкий наставник «мерсисайдцев» сознательно дал отдохнуть некоторым игрокам атаки. Да и то – Мане и Милнер ушли с поля во втором тайме.

Принцип игры «Ливерпуля» против «Эвертона» был аналогичным лигочемпионской битве с командой Гвардиолы: стартовый напор (из-за чего было подседание во втором тайме) и попытка быть максимально эффективными. Только с европейском турнире это было более выраженно.

Например, в игре с «Манчестер Сити» «Ливерпуль» в первом тайме нанес все свои восемь ударов, в первой половине игры с «ирисками» — семь из десяти. Только вот в последней игре АПЛ не сложилось с реализацией. Оно и не удивительно: Ингс – не Салах, а Соланке – не Фирмино.

Прогноз

1,68«ОЗ + ТБ 2,5»

Что-то подсказывает нам, что «Ливерпуль» защищаться не станет. Не то, чтобы совсем, но не уйдет в глухую оборону. Просто Клопп понимает, что у него нет таких игроков, как у того же Моуринью, которые смогут организовать «автобусный тур» на «Этихад».

Скорее всего будет снова любимая игра «мерсисайдцев» на контрах. Учитывая количество позиционных ошибок «манкунианцев» в конце сезона, думаем, что «красные» забьют. Возможно, даже не раз. Гол «Манчестер Сити» тоже отрицать не станем. Потому наш выбор – «обе забьют + ТБ 2,5» за 1,68.

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