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    Удержится ли «Спартак» вблизи «Локомотива»?

    «Анжи» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 8 апреля

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    Футболисты «Спартака»
    Футболисты «Спартака»
    В воскресенье, 8 апреля, махачкалинский «Анжи» на своем поле примет «Спартак» в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Каспийске, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Анжи» — «Спартак».

    «Анжи»

    Махачкалинский «Анжи» на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 24 очка.

    «Орлы» находятся всего в одном балле от зоны вылета. Для того, чтобы выбраться из зоны стыковых встреч, им не хватает трех баллов.

    Этой весной подопечные Вадима Скрипченко сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и «Краснодаром» (1:1), проиграли «Уфе» (2:3) и победили «Тосно» (2:0).

    В лазарете команды находится нападающий Квадво Поку.

    «Спартак»

    Московский «Спартак» расположился на второй строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 47 очков в 24 матчах.

    Ближайшие события

    «Красно-белые» всего на два балла отстают от лидирующего «Локомотива», у которого, впрочем, есть игра в запасе.

    В весенней части первенства подопечные Массимо Карреры обыграли «СКА-Хабаровск» (1:0), «Рубин» (2:1) и «Тосно» (2:1), а также разошлись миром с «Локомотивом» (0:0).

    Также «Спартак» успел выйти в полуфинал Кубка России, победив в четвертьфинале «Крылья Советов» (3:1).

    Среди травмированных у «красно-белых» значатся Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Джано Ананидзе и Георгий Тигиев.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Спартака» — 1,70, победа «Анжи» — 5,20, ничья – 3,60.

    1,90Тотал голов больше 2,5

    Действительно, «красно-белые» неплохо выступают в весенней части чемпионата России, ведут борьбу за чемпионство, так что вряд ли планируют терять очки в Каспийске.

    Однако давайте не забывать, что и «орлы» являются крепкой домашней командой, которая у себя дома не проигрывала с 19 ноября. Да и в первом круге, играя в Москве, они смогли достойно сыграть со «Спартаком» (2:2).

    Мы бы обратили внимание на тот факт, что в последнее время «Анжи» играет довольно результативно, что обещает нам интересный матч со «Спартаком», который тоже не любит отсиживаться в обороне. Нам кажется, что ставка «тотал голов больше 2,5» за 1,90 может себя оправдать.

    1,70Победа «Спартака»

    Также можно взять победу «Спартака», тем более, что коэффициент на это событие сильно не занижен букмекерами. Все-таки по подбору игроков «красно-белые» имеют внушительное преимущество.

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