«Лацио» — «Ред Булл». Прогноз и ставки на первый матч 1/4 финала Лиги Европы 5 апреля

«Лацио»

В чемпионате Италии у римских «орлов» дела пошли не очень. Команда Симоне Индзаги уступила место в зоне Лиги чемпионов миланскому «Интеру» из-за двух подряд ничьих. Отставание сейчас одно очко и у «Интера» матч в запасе.

Но есть небольшое утешение. Благодаря шести голам в ворота «Беневенто» в последнем туре «Лацио» стал самой результативной командой Серии А (73 гола).

В Лиге Европы «бьянкочелести» прошли сначала «Стяуа» (0:1; 5:1), а потом и «Динамо Киев» (2:2; 0:2). Матчи с киевлянами были совершенно разными. Домашнее противостояние, несмотря на четыре гола, было не таким интересным. Первый тайм прошел вообще без ударов в створ от обеих команд.

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Киевский матч был куда интереснее. Только за первые 45 минут «Лацио» создал столько же моментов, сколько за всю игру в Риме. (9 ударов), в сумме «орлы» 16 раз пробивали по воротам Бойко и дважды вратарь не спас. Стоит заметить, что у «динамовцев» одна из самых крепких защитных линий в Украине (22 пропущенных гола за 25 матчей).

«Ред Булл»

Как бы комично это ни звучало, но «Ред Булл» сейчас в отрыве. На целых восемь очков. Это мы об австрийской Бундеслиге говорим. В чемпионате Австрии всего десять команд, потому можно утверждать, что клубы друг друга знают, как облупленных.

Не удивительно, что каждая победа добывается потом и кровью. А Зальцбуржцы продолжают побеждать, проиграв всего один раз за 28 матчей. Правда, обильные ничьи (8) мешают «быкам» оторваться еще больше.

В предыдущей стадии Лиги Европы подопечные Марко Росе сенсационно прошли дортмундскую «Боруссию» (2:1; 0:0). Страшно сказать, на «Сигнал Идуна Парк» «Ред Булл» не на много, но перестрелял хозяев (13-15). При этом австрийцы сильно гасили немецкий пыл точными ударами по ногам (18 фолов против 10 у «Боруссии Д»).

В Зальцбурге нарушений было еще больше – 39 на обе команды! Ребятам Марко Росе удалось «засушить» первый тайм (всего один удар от «шмелей»), а в более открытой второй половине австрийцам откровенно повезло, что дортмундцы не реализовали ни один из 11 ударов.

Прогноз

2,15«Тотал матча: 2-3 гола»

Обе команды достаточно «ударные». Римляне в среднем за матч наносят 12,7 ударов, австрийцы – 13,3. Предыдущие матчи указывают на то, что в гостях «быки» робеть не станут. Потому вполне можно поставить на «Удары: ТБ 15,5». Еще более «верняковой» считаем ставку «П1 по офсайдам».

За все матчи нынешнего розыгрыша «Лацио» 30 (!) раз попадал во «вне игры». Однако линия контор на Лигу Европы пока не предусмотрела подобные исходы. Поэтому третьей ставкой предлагаем «тотал матча: 2-3 гола» за 2,15.

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