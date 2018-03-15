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    Время ломать неудачные традиции

    «Динамо» К — «Лацио». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта

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    Футболисты «Динамо»
    Футболисты «Динамо»
    fcdynamo.kiev.ua
    В четверг, 15 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы киевское «Динамо» примет на своем поле римский «Лацио». Матч начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Динамо» К — «Лацио».

    «Динамо»

    Первый матч этих команд, который состоялся в Италии, принес неожиданный результат. Мало кто верил в благоприятный исход для украинского клуба, но киевляне смогли привести из Рима результативную ничью (2:2).

    И теперь «бело-синим» будет достаточно сыграть 0:0 или 1:1 для прохождения в следующий раунд. Похожая ситуация сложилась у подопечных Хацкевича на прошлой стадии розыгрыша. После выездных 1:1 с греческим АЕКом, дома киевляне откатали безголевой матч и прошли в 1/8 финала ЛЕ.

    На внутренней арене «Динамо» расположилось на 2-й строке турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 48-м очков. От лидирующего «Шахтера» «бело-синие» отстают на 6-ть баллов.

    Ближайшие события

    После выездного поражения от «Вереса» (1:3) в матче 21 тура УПЛ, киевляне выдали серию из 2-х побед кряду. В заключительном матче первого этапа они на своем поле одолели луганскую «Зарю» (3:2). Затем смогли взять реванш у «Вереса», переиграв их в Киеве со счетом 1:0.

    Не сыграет дисквалифицированный полузащитник Денис Гармаш. Так же травмированы вратарь Георгий Бущан, защитник Карлос Самбрано и полузащитник Сергей Сидорчук.

    «Лацио»

    Футболисты Симоне Индзаги не могут победить уже в 4-х матчах подряд во всех турнирах. В полуфинале Кубка Италии «орлята» проиграли «Милану» (0:0) в серии послематчевых пенальти.

    Затем уступили на своем поле в рамках Серии А туринскому «Ювентусу» (0:1), пропустив на последней минуте матча. Первая встреча в ЛЕ с киевлянами закончилась со счетом 2:2.

    В последнем туре итальянского первенства «бело-голубые» смогли спасти матч против «Кальяри» (2:2), сравняв счет в самом конце поединка.

    1,90проход «Динамо»

    На данный момент «Лацио» расположился на 4-м месте в турнирной таблице Серии А. В 28-и встречах «орлята» набрали 53-и пункта. На один бал от них отстает «Интер», имеющий одну игру в запасе.

    Прогноз

    Букмекеры больше верят в победу итальянского клуба. На викторию «Лацио» в основное время предлагают коэффициент в 2,20. Победа «Динамо» в основное время оценена в 3,30, ничья — 3,60.

    Между собой оппоненты провели 3-и поединка. Римская команда еще ни разу не проигрывала «бело-синим». И в целом, «Лацио» является очень неудобным соперником для украинских клубов.

    Но сейчас «орлята» ведут борьбу за попадание в ЛЧ на следующий сезон. Вполне возможно, что они пожертвуют ЛЕ ради попадания в топ-4 в чемпионате Италии.

    Рискнем предположить проход киевской команды в следующий раунд.

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