«Црвена Звезда» — ЦСКА. Прогноз и ставки на первый матч 1/16 финала Лиги Европы 13 февраля

«Црвена Звезда»

Первый круг чемпионата Сербии «звездаши» закончили на первом месте. Всего одно поражение в 22-х играх позволило оторваться от второго «Партизана» на девять очков. «Народная команда» вообще разрывает свой чемпионат, ведь она вдобавок и самая результативная (55 мячей), и самая малопропускающая (8 мячей) команда Суперлиги.

На зимний перерыв белградцы шли спокойно – ничья с главным конкурентом «Партизаном» (1:1) была уверенной по игре и позволила сохранить отрыв. Эта «мировая» стала третьей для команды Владана Милоевича в чемпионате.

Все прогнозы на Лигу Европы

Группа Лиги Европы тоже прошла тихо и гладко: одно поражение в шести матчах позволило занять второе место. Проигрыш «Арсеналу» был боевым и минимальным (0:1). Он пока остается единственным в последних десяти официальных матчах во всех турнирах для «Црвены Звезды».

ЦСКА

На зимний перерыв «армейцы» шли в ужасном настроении. Последний тур Лиги чемпионов обломал все надежды на плей-офф: проигрыш 1:2 на «Олд Траффорд» и счастливый билет в Лигу Европы. Плюс поражение от «Спартака» (0:3) в последнем перед перерывом туре. Однако не стоит считать еврокампанию провальной.

Москвичи редко когда добивались больше двух побед в группе самого престижного евротурнира. В этом розыгрыше удалось добыть сразу три «виктории»: дважды над «Бенфикой» и один раз над «Базелем». Но трехочковое отставание от последнего не позволило москвичам пройти дальше.

В силу своих возможностей Виктор Гончаренко подобрал схожих соперников для спаррингов во время зимнего перерыва: неуступчивых, нарушающих правила и несколько угловатых. Особого успеха московский клуб не сыскал: из шести товарняков ЦСКА добыл только две победы. С другой стороны, не проиграл, что уже вселяет надежду.

Прогноз

1,68«ТМ 2,5»

Отмечаем, что Владан Милоевич в зимней подготовке не стал ничего выдумывать и пригласил для спаррингов российские клубы. С «Амкаром» расписали ничью 1:1, «Зениту» проиграли 0:1. Оба пропущенных были в первом тайме.

ЦСКА также отметился ранними голами на сборах: в четырех матчах из шести «армейцы» забивали до средины первого тайма. Примечательно: все шесть матчей в групповом этапе Лиги Европы «Црвена Звезда» сыграла на тотал меньше 2,5. Пять из них – на тотал меньше 1,5. Московский клуб наоборот играл «верх»: четыре из шести матчей в группе.

1,98«Обе забьют»

Сильно видно отличие игры сербов на евроарене и в домашнем чемпионате. Ведь в Суперлиге «звездаши» четыре из последних пяти матчей пробили «верх». На родном «Райко Митиче» они играли на ТБ 2,5 в восьми матчах из 11-ти. Но давление ответственности и фактор перерыва обусловят оборонительную схему команды в Лиге Европы. Ставим на «ТМ 2,5» за 1,68.

Для заработка рекомендуем поставить также на «обе забьют» — все-таки полуторамесячный простой приведет к ошибкам. За этот исход буки дают 1,98.

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