«Сент-Этьен» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч 25-го тура французской Лиги 1 9-го февраля

«Сент-Этьен»

Дома «ASSE» играет лучше, чем на выезде. В 12-ти поединках они пять раз побеждали и четыре раза играли вничью. Но из этих игр можно отметить разве что ничью с «Нантом» (1:1), когда «зеленые» забили первыми и выиграли у соперника первый тайм. Всем грандам крупно проиграли: 0:4 – «Монако», 0:5 – «Лиону». Только «Монпелье» разразился аж одним безответным голом.

Но у большинства прямых конкурентов команда Гассе выиграла. В позапрошлом туре обыграла «Кан» 2:1, в средине января оставили ни с чем «Тулузу» 2:0. В последнем туре на выезде с таким же счетом победили «Амьен».

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«Сент-Этьен» в той игре чувствовал себя хозяином на поле: 8-16 по ударам, 62% владения. Сопернику не позволили даже попасть по воротам. Последние три домашних матча во всех турнирах «зеленые» закончили победами с двумя забитыми мячами. Пропустили только от «Кана».

«Марсель»

В новом году «Марсель» оступился всего один раз – в матче с «Монако» (2:2). С некоторой оговоркой можно считать неудачным матч против «Валансьена» в Кубке Франции. «Провансальцы» сыграли вничью в основное время, но все равно прошли в следующую стадию турнира – гол в дополнительное время.

В остальном, команда Руди Гарсии сейчас в хорошей форме: пять побед в последних шести матчах. В этой серии «бело-голубые» отличались в воротах соперников как минимум дважды. В последнем туре так и вовсе вогнали шесть мячей в ворота «Метца». Правда, и пропустили три. Но это было уже после пяти забитых, когда подопечные Гарсии расслабились.

В матче предпоследнего тура против «Монако» Кейта оглушил «южан» своим голом уже на 4-й минуте матча. Но у хозяев нашелся свой наглец, который быстренько ответил сопернику своим голом – Рами забил на 7-й минуте. Второй тайм был более равным: 9-6 по ударам. В первой половине «Марсель» доминировал: 8-3 по тому же показателю.

Прогноз

1,81«ИТ2 больше 1,5»

В последних четырех очных матчах дважды была ничья (1:1 и 0:0), еще дважды «Марсель» крупно побеждал (4:0 и 3:0). В матче первого круга на «Велодроме» «провансальцы» доминировали всю игру (70% владения, 19-5 по ударам). Правда, два из трех голов «южане» забили после удаления центрбека гостей во втором тайме.

В последних трех выездных поединках с учетом Кубка «Марсель» забил во вторых таймах 5 из 7-ми мячей. Но нам кажется, что команды не станут откладывать игру на вторую половину. Голов может быть больше во вторые 45 минут, но «рубка» начнется в первой тайме.

Ситуация интересная: «Сент-Этьен» дома пропустил всего один гол в последних трех матчах,

«Марсель» на выезде вообще не пропускал. Потому рекомендовать ставку «обе забьют» мы не станем, хоть и присутствует что-то вроде «чуйки» за доезд. Для пущей уверенности советуем поставить на «ИТ2 больше 1,5» за 1,81.

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