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    Разгромит ли «Спартак» софийский ЦСКА, вслед за московским?

    «Спартак» — «ЦСКА София». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 31 января

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    «Спартак»
    «Спартак»
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    В контрольном матче на тренировочных сборах московский «Спартак» сыграет с софийским ЦСКА. Матч состоится 31 января и начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — «ЦСКА София».
    Ближайшие события

    «Спартак»

    Столичный клуб завершил 2017-й год унизительным поражением от «Ливерпуля» (0:7) на «Энфилде» в рамках Лиги чемпионов и крупной победой над ЦСКА (3:0) в матче РФПЛ, немного скрасившей это фиаско.

    После небольшого отпуска, игроки «Спартака» отправились на тренировочный сбор в ОАЭ, где провели первый контрольный матч с китайским клубом «Шанхай Теллэйс», за который выступают бразильцы Халк и Оскар, и португалец Рикардо Карвальо.

    Встреча для красно-белых сложилась не очень удачно — они проиграли со счетом 0:1, красную карточку получил защитник Кутепов, а другой защитник — Георгий Джикия, получил тяжелую травму, выбившую его из строя как минимум до конца сезона.

    Массимо Каррере пришлось укреплять защитную линию, арендовав у «Наполи» сербского защитника Николу Максимовича, который с 27 января тренируется вместе с командой.

    2,03Тотал «Спартака» больше 2 Также с командой тренируется 19-летний хавбек «Базеля» Сергей Ерёменко, находящийся на просмотре и полузащитник дубля Михаил Игнатов, проявивший себя в осенних матчах Юношеской лиги чемпионов.

    Что касается травмированных, то Тимофеев продолжает работать на тренажерах, Ананидзе и Тигиев тренируются по индивидуальному плану, а Боккетти и Таски часть тренировки проводят в общей группе, а часть – с тренером по физподготовке.

    ЦСКА София

    Армейцы, представляющие болгарскую столицу, 31 раз выигрывали чемпионат своей страны. В прошлом сезоне они завоевали бронзовые медали, а в нынешнем идут на втором месте, отставая от лидирующего «Лудогорца» всего на очко.

    Коллектив представляет собой сплав молодости и опыта. Из опытных игроков можно выделить защитников Станислава Манолева, известного в России по выступлениям за «Кубань» и «Динамо», и Николая Бодурова, игравшего за английский «Фулхэм» и датский «Мидтьюланн».

    Из молодых — защитника Божидара Чорбаджийски (22 года), полузащитников Кристияна Малинова (22) и Кирила Десподова (21). Все вышеназванные игроки армейцев на постоянной основе вызываются в сборную Болгарии.

    2,05Второй тайм результативнее первого Главная сенсация этого сезона — бразилец Фернандо Каранга. Он пришел в команду год назад и в этом чемпионате идет на первом месте в списке бомбардиров — 17 голов в 18 матчах.

    Армейцы предпочитают атакующий. В этом сезоне они забили больше всех в чемпионате Болгарии (47-12 против 45-10 у «Лудогорца»). При этом команда отличается высокой дисциплиной и грамотно действует без мяча.

    В межсезонье ЦСКА провел два матча: 24 января разгромил китайский «Цзянсу Шунтиан» — 8:0, а 27-го января сыграл вничью 0:0 с киевским «Динамо».

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Спартак», оценивая победу номинальных хозяев с коэффициентом 1,80.

    За успех ЦСКА предлагают 4,05, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,60.

    1,8Гол с 76 минуты и до конца матча Встреча двух команд с результативной атакой сулит много голов, а несыгранность обороны «Спартака» — то, что удержать ворота в неприкосновенности красно-белым не удастся. Армейцы, даже софийские — хороший раздражитель для «Спартака», московский клуб может одержать победу в этом матче.

    Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,53 и «тотал голов больше 2,5» за 1,65, а также фору «победа ЦСКА +1 гол» — за 1,55.

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