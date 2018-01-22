«Спартак» — «Астана». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 22 января

«Спартак»

Московский «Спартак» уже успел провести один контрольный матч в этом году. В Дубае (ОАЭ) команда Массимо Каррера уступила китайскому «Шанхай СИПГ» со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил бывший игрок «Зенита» Халк. На 11-й минуте он реализовал пенальти.

На 15-й минуте первого тайма получил серьезную травму защитник «красно-белых» Георгий Джикия. В этом сезоне он уже не сыграет.

«Гладиаторы» ушли на зимний перерыв на третьей строке турнирной таблицы РФПЛ. В 20-ти матчах «спартачи» смогли заработать 37-м баллов. Отставание от первого места составляет 8-м очков.

«Астана»

«Астана» сенсационно выиграла матч шестого тура группового этапа Лиги Европы. В Праге одолели «Славию» со счётом 1:0. Тем самым казахи впервые вышли в плей-офф еврокубков. Теперь в 1/16 финала они сразятся с лиссабонским «Спортингом».

«Сине-желтые» стали победителями чемпионата Казахстана сезона 2017. Команда на один балл опередила «Кайрат» Андрея Аршавина.

3,80ничья

Теперь в следующем сезоне «астанчане» примут участие в Лиге чемпионов. «Астана» стартует со второго квалификационного раунда.

Прогноз

Учитывая характер матча — не стоит ждать зрелищного футбола. К тому же «красно-белые» имеют неприятный осадок прошлого поединка. В котором они потеряли защитника на длительное время.

Оппоненты будут готовится к своим главным поединкам этого сезона. И поэтому будет неудивительно если игра не выявит победителя.

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