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    Главное — избежать травм

    «Спартак» — «Астана». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 22 января

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    Георгий Джикия
    Георгий Джикия
    spartak.com
    В понедельник, 22 января, московский «Спартак» в контрольном поединке сразится с «Астаной» из Казахстана. Начало матча в 19:00 по мск.

    «Спартак»

    Московский «Спартак» уже успел провести один контрольный матч в этом году. В Дубае (ОАЭ) команда Массимо Каррера уступила китайскому «Шанхай СИПГ» со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил бывший игрок «Зенита» Халк. На 11-й минуте он реализовал пенальти.

    На 15-й минуте первого тайма получил серьезную травму защитник «красно-белых» Георгий Джикия. В этом сезоне он уже не сыграет.

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    Лестер — Уотфорд2,60 Атлетико — Жирона1,85 Колорадо — Рейнджерс1,74 Эспаньол — Севилья2,65 Торпедо — Северсталь2,12 Манчестер Сити — Ньюкасл1,55 Бернли — Манчестер Юнайтед1,60 Арсенал — Кристал Пэлас2,00 Эвертон — Вест Бромвич2,56 Брайтон — Челси1,66 Лион — ПСЖ5,00 Монако — Метц1,72 Сибирь — Автомобилист1,70 Нэшвилл — Флорида1,89 Бетис — Барселона5,50 Аталанта — Наполи2,08 Бавария — Вердер1,96 Интер — Рома2,15 Реал Сосьедад — Сельта1,61 Реал Мадрид — Депортиво1,45 Алавес — Леганес1,83 Саутгемптон — Тоттенхэм2,25 Виннипег — Ванкувер1,84 Спартак — Астана3,80 Эйбар — Малага1,68 Ювентус — Дженоа1,64 Суонси — Ливерпуль1,90 Прогноз на победителя хоккейного Олимпийского турнира 20184,00 Все прогнозы на спорт

    «Гладиаторы» ушли на зимний перерыв на третьей строке турнирной таблицы РФПЛ. В 20-ти матчах «спартачи» смогли заработать 37-м баллов. Отставание от первого места составляет 8-м очков.

    «Астана»

    «Астана» сенсационно выиграла матч шестого тура группового этапа Лиги Европы. В Праге одолели «Славию» со счётом 1:0. Тем самым казахи впервые вышли в плей-офф еврокубков. Теперь в 1/16 финала они сразятся с лиссабонским «Спортингом».

    «Сине-желтые» стали победителями чемпионата Казахстана сезона 2017. Команда на один балл опередила «Кайрат» Андрея Аршавина.

    3,80ничья

    Теперь в следующем сезоне «астанчане» примут участие в Лиге чемпионов. «Астана» стартует со второго квалификационного раунда.

    Прогноз

    Учитывая характер матча — не стоит ждать зрелищного футбола. К тому же «красно-белые» имеют неприятный осадок прошлого поединка. В котором они потеряли защитника на длительное время.

    Оппоненты будут готовится к своим главным поединкам этого сезона. И поэтому будет неудивительно если игра не выявит победителя.

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