«Спартак» — «Астана». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 22 января

«Спартак»
Московский «Спартак» уже успел провести один контрольный матч в этом году. В Дубае (ОАЭ) команда Массимо Каррера уступила китайскому «Шанхай СИПГ» со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил бывший игрок «Зенита» Халк. На 11-й минуте он реализовал пенальти.
На 15-й минуте первого тайма получил серьезную травму защитник «красно-белых» Георгий Джикия. В этом сезоне он уже не сыграет.
«Гладиаторы» ушли на зимний перерыв на третьей строке турнирной таблицы РФПЛ. В 20-ти матчах «спартачи» смогли заработать 37-м баллов. Отставание от первого места составляет 8-м очков.
«Астана»
«Астана» сенсационно выиграла матч шестого тура группового этапа Лиги Европы. В Праге одолели «Славию» со счётом 1:0. Тем самым казахи впервые вышли в плей-офф еврокубков. Теперь в 1/16 финала они сразятся с лиссабонским «Спортингом».
«Сине-желтые» стали победителями чемпионата Казахстана сезона 2017. Команда на один балл опередила «Кайрат» Андрея Аршавина.
Теперь в следующем сезоне «астанчане» примут участие в Лиге чемпионов. «Астана» стартует со второго квалификационного раунда.
Прогноз
Учитывая характер матча — не стоит ждать зрелищного футбола. К тому же «красно-белые» имеют неприятный осадок прошлого поединка. В котором они потеряли защитника на длительное время.
Оппоненты будут готовится к своим главным поединкам этого сезона. И поэтому будет неудивительно если игра не выявит победителя.