«Леганес» — «Реал». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу 18 января

«Леганес»

В 1/16 финала Кубка Испании «пепинерос» без особых проблем прошли «Вильядолид», победив 2:1 на выезде и 1:0 дома.

В 1/8 «Леганес» встречался с «Вильярреалом», победив со счетом 1:0 на своем поле. Затем, в матче Примеры подопечные Асьера Гаритано с тем же счетом одолели на своем поле «Реал Сосьедад».

А вот два последующих выездных матча не задались. Сначала в гостях «Леганес» уступил «Вильярреалу» (1:2) в ответном кубковом матче, но за счет выездного гола прошел дальше.

А в последнем матче в рамках Примеры «Леганес» на выезде уступил «Бетису» (2:3) из-за пенальти на последних минутах. В результате в чемпионате «Леганес» идет 13-м с 24 очками и разницей мячей 15-17.

2,62Обе забьют без ничьей Лучший бомбардир команды Габриэл Пиресс 4 голами и 1 ассистом в Примере, 2 гола и 3 передачи у Клаудио Бовю.

Матч из-за травмы может пропустить Александер Шимановски.

«Реал»

Мадридцы в 1/16 финала Кубка одолели смешанным составом выступающее в третьей лиге «Фуэнлабраду», победив 2:0 на выезде и сыграв вничью 2:2 дома.

В 1/8 финала «Реал» встречался с «Нумансией». Первый матч пришелся аккурат после обидного и унизительного разгрома в класико от «Барселоны» (0:3).

Подопечные Зидана отыгрались на слабом кубковом сопернике, победив его на выезде со счетом 3:0. А потом началась черная полоса.

В гостях «Реал» упустил победу над «Сельтой» (2:2) в рамках Примеры, затем вернувшись на «Сантьяго Бернабеу» сначала не справился с «Нумансией» (2:2) в ответном кубковом матче, а потом в матче чемпионата и вовсе проиграл «Вильярреалу» (0:1).

Во всех трех матчах мадридцы, владевшие минимальным преимуществом, пропускали мячи в последней десятиминутке.

1,80«Реал» победит и ТБ 2,5 Учитывая завершившуюся борьбу за чемпионство (до «Барселоны» 19 очков), недовольство фанатов и руководства клуба, «Реал» сконцентрируется на Лиге чемпионов и Кубке Испании.

В примере по 4 гола за мадридцев забили Иско, Марко Асенсио, Криштиану Роналду и Гарет Бэйл. Первые трое добавили еще и по 4 ассиста, у валлийца только одна передача.

В Кубке Испании по 3 гола забили Гарет Бэйл, Кукас Васкес и Борха Майораль.

В предстоящем матче из-за травм не сыграют Карим Бензема, Серхио Рамос и Маркос Льоренте.

Команды дважды встречались в прошлом сезоне и оба раза побеждал «Реал» — 3:0 дома и 4:2 на выезде.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Реал», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,33.

За успех «Леганес» предлагают 8,50, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,75.

1,80Гол с 76-й минуты до конца матча «Леганес» более уверенно играет дома, мало пропускает, но еще меньше забивает. «Реал» постарается снять все вопросы еще в первой встрече и забить побольше, но в последних играх у команды явные проблемы с обороной и концентрацией, так что шанс забить у хозяев будет.

Интересны варианты «обе команды забьют» за 2,00 и «тотал голов больше 2,5» за 1,61, а также европейский гандикап «победа "Севильи" +2 гола» — за 1,73.

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