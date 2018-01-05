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    Руни против Салаха в ливерпульском дерби

    «Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз и ставки на Кубок Англии по футболу 5 января.

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    «Ливерпуль» — «Эвертон»
    «Ливерпуль» — «Эвертон»
    Ливерпуль — Эвертон22:55
    В пятницу, 5 января, «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 1/32 Кубка Англии. Начало матча – в 22:55 мск.
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    «Ливерпуль»

    Мерсисайдский клуб не терпел поражений с октября 2017 года, а последний раз играл вничью в рамках АПЛ в «боксинг дэй», в Лондоне сыграв вничью с «Арсеналом» — 3:3.

    После этого подопечные Юргена Клоппа одержали три победы подряд в рамках национального чемпионата, разгромив на своем поле «Суонси» (5:0), одержав домашнюю победу над «Лестером» (2:1), а в последнем матче 1 января вырвав победу у «Бернли» (2:1) благодаря голу на последних минутах.

    2,0«Ливерпуль» победит и ТБ 2,5 Лучший бомбардир «Ливерпуля» — египтянин Мохаммед Салах, который в рамках АПЛ забил уже 17 голов, еще 9 мячей на счету Роберто Фирмино, 7 мячей забил Филиппе Коутиньо.

    «Эвертон»

    Дела второй ливерпульской команды обстоят куда хуже. Если «Ливерпуль» в таблице АПЛ находится на 4-м месте с 44 очками, то «Эвертон» с 27 голами лишь 9-й.

    Последнюю победу «ириски» одержали накануне «боксинг дэй», победив дома аутсайдера «Суонси» (3:1), после чего теряли очки четыре матча АПЛ подряд.

    На своем поле «Эвертон» разошелся миром с «Челси» (0:0), после чего на выезде не справился с «Вест Бромвичем» (0:0).

    2,20Салах забьет и «Ливерпуль» победит Два последних матча «синие» и вовсе проиграли, перед новым годом уступив на выезде «Борнмуту» (1:2), а 1 января проиграв на своем поле «МЮ» со счетом 0:2.

    Лучший бомбардир «Эвертона» — Уэйн Руни с 10 голами, еще 5 мячей забил Умар Ньясс.

    Матч первого круга АПЛ на «Энфилде» завершился ничьей 1:1 (счет в конце матча сравнял Руни), в прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл обе встречи, поделив со счетом 3:1 на своем поле и 1:0 на «Гудисон Парк».

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Ливерпуль», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,40.

    За успех «Эвертона» предлагают 7,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,80.

    На то, что «Ливерпуль» выйдет в следующий раунд турнира ставят с коэффициентом 1,20, а на «Эвертон» дают коэффициент 4,33.

    4,50Больше 2 голов, Больше 3 карточек, Больше 10 угловых Подопечные Юргена Клоппа набрали отличный ход и на своем поле победы не упустят, хотя дерби живет по своим законам и без забитого мяча «Эвертон» вряд ли уедет с «Энфилда».

    Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,91 и «тотал голов больше 2,5» за 1,67, а также европейский гандикап «победа "Эвертона" +2 гола» — за 1,57.

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