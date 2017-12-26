«Тоттенхэм» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 26 декабря

«Тоттенхэм»

В 18-ом туре «Тоттенхэм» потерпел самое крупное поражение в нынешнем сезоне. Ясное дело – «Манчестер Сити». Но если брать глобальнее, «шпоры» проиграли всем командам из «Big Five». Только «Ливерпуль» вынесли.

Плюс две необязательные ничьи с «Уотфордом» и «Вест Бромвичем». И если уж совсем закручивать гайки – вылет из Кубка лиги в 1/8 от недавнего аутсайдера чемпионата.

Против «Ман Сити» был унылый первый тайм с двумя промахами мимо ворот. За всю игру «Тоттенхэм» нанес 7 ударов. 6 из них было из-за пределов штрафной. Минутка неожиданной логики: тяжело придется «Тоттенхэму» против «Ювентуса» в ЛЧ. Там тоже защита на уровне.

С другой стороны, имеем последний матч против «Бернли». У команды Дайша тоже оборона не хилая: всего 12 пропущенных было до матча со «шпорами». А все ж она «скупилась» от Кейна на три мяча. Англичанин стал самым ударным игроком – 8 ударов из 18-ти командных. Большинство ударов «Тоттенхэм» нанес из зоны пенальти – 11.

«Саутгемптон»

У подопечных Маурисио Пеллегрино выпал сложный период перед Новым годом. С середины и до конца декабря календарь подкинул «святым» почти всех грандов АПЛ: «Арсенал», «Лестер», «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Если не забыть, что в самой концовке ноября был «Манчестер Сити», можно бы и застрелиться.

Но Пеллегрино оптимист. Позитивное мышление помогло в матче с «Арсеналом» (1:1), но сильно подвело в матчах с «Лестером» (поражение 1:4) и «Челси» (поражение 1:0). В крайнем туре «Саутгемптон» принимал «Хаддерсфилд».

Довольно неплохой первый тайм с 7-ю ударами, 4-мя попаданиями в рамку и одним голом. По цифрам и второй тайм был ничего так: 5 ударов, 2 попадания. Во только темп уменьшили: 3 угловых вместо 6-ти, меньше штрафных заработали – 6. Соперник проснулся и забыл – Депуатр на 64-ой минуте пробил Форстера.

Прогноз

2,03«П1 и ТБ 2,5»

Четыре из последних пяти матчей «Саутгемптона» сыграно на ТМ 2,5. С учетом того, что трижды команде Пеллегрино противостоял гранд британского футбола, один пропущенный – это уровень. Но по сути, только два гранда забили по одному: «Челси» и «Арсенал». «Лестер», который играет без башки, отгрузил «Сауту» 4 мяча.

У «Тоттенхэма» 4 из 5-ти матчей закончились на ТБ 2,5. Однажды – за счет крупного влета «Ман Сити», но все же. Ждем, что накопившаяся усталость скажется на форме команд, что приведет к ошибкам. Наша ставка – «П1 и ТБ 2,5» за 2,03.

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