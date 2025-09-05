ПерерывГрузия — ТурцияОнлайн
    Грузия — Турция. Онлайн, прямая трансляция Владислав ПрусовВладислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя Хосеп Гвардиола и ЭдерсонОтказ от принципов: почему Гвардиола променял Эдерсона на Доннарумму
    Туменов — Круз. Ставка (к. 1.74) и прогноз на ММА, АСА 191, 5 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Туменов — Круз
    Альберт Туменов
    В рамках турнира АСА 191 5 сентября состоится поединок Альберта Туменова и Винисиуса Круза в полусреднем весе. Начало — 22:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Туменов — Круз, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Альберт Туменов

    Турнирное положение: Туменов первый номер рейтинга полусреднего дивизиона АСА и бывший чемпион организации. Российский боец доминировал в весе до 77 кг на протяжении пяти лет.

    Последние бои: За последние 5 поединков у Альберта 4 победы и одно поражение. Он одержал впечатляющие победы над Устармагомедом Гаджидаудовым и Алтынбеком Мамашовым, но в предыдущем бою уступил единогласным решением Абубакару Вагаеву, потеряв чемпионский титул.

    Состояние бойца: Туменов один из лучших боксеров в российском ММА с высочайшим уровнем ударной техники. Его фирменные джебы и акцентированные удары неоднократно приводили к досрочным победам. После поражения от Вагаева возникли вопросы к его мотивации, но техническое превосходство над большинством соперников у Туменова сохраняется.

    Винисиус Круз

    Турнирное положение: Круз занимает десятую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона АСА. Бразильский боец находится на подъеме и может претендовать на титульный бой в случае победы.

    • Последние бои: Бразилец выиграл предыдущие 2 поединка. Круз находится на хорошем ходу и в последних боях одержал уверенные победы над Николаем Алексахиным и Виталием Слипенко. До этого Круз уступил нокаутом Эдилу Эсенгулову.

    Состояние бойца: Круз — техничный ударник с хорошим чувством дистанции и разнообразным арсеналом. Восемь из 14-ти побед в ММА он одержал досрочно.

    Однако против бойцов высшего эшелона у него могут возникнуть проблемы с темпом и точностью попаданий.

    Статистика для ставок

    • Туменов одержал 15 побед нокаутом за карьеру

    • Круз выиграл 2 последних боя единогласным решением

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Альберта Туменова. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.12, тогда как на успех Винициуса Круза предлагают сделать ставку за 6.50.

    Прогноз: Туменов обладает явным техническим превосходством в стойке. Его боксерские навыки и точность попаданий должны стать решающим фактором. Однако после недавнего поражения Альберт вряд будет рисковать в начале боя. Круз достаточно опытен, чтобы избежать раннего нокаута. Бой, вероятно, пройдет в размеренном темпе с доминированием Туменова, но без раннего финиша.

    Ставка: Тотал больше 2.5 раунда за 1.74.

    Туменов — Круз: прогноз и ставка за 1.74, статистика, коэффициенты матча 05.09.202522:00. «Эйнштейн» вернется на победную тропу?
