Шевченко — Фиро. Ставка (к. 2.20) и прогноз на ММА, UFC 315, 11 мая 2025 года

В рамках турнира UFC 315 11 мая в со-главном событии вечера состоится титульный поединок Валентины Шевченко и Манон Фиро в полусреднем весе. Начало — 06:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Шевченко — Фиро, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Валентина Шевченко

Турнирное положение: Шевченко — легенда женского ММА. Она не просто чемпионка, а рекордсменка UFC: семь защит титула и первое место в рейтинге вне зависимости от весовой категории. Даже в 37 лет она остается главным вызовом для любого бойца дивизиона.

Последние бои: Трилогия с Алексой Грассо стала для Валентины серьезным испытанием. Сначала неожиданное поражение удушающим приемом, затем спорная ничья в матче-реванше, и только в третьем бою Шевченко удалось выиграть. До этого она уверенно побеждала Тайлу Сантос и Дженнифер Майю, доказывая, что возраст не помеха для чемпионского уровня.

Состояние бойца: Валентина — боец, олицетворяющий эталон дисциплины. Она не ставит на нокаут, а методично разбирает соперниц: точные удары, контроль дистанции, переводы в партер и умение держать темп все пять раундов. Единственный вопрос — хватит ли ей физических сил, если Фиро затянет бой в глубокие воды.

Манон Фиоро

Турнирное положение: Фиро идет второй в рейтинге женского наилегчайшего весе. После дебютного поражения в 2018 году француженка выиграла 12 боев подряд, но в титульных поединках еще не участвовала. Сейчас она в шаге от главного достижения в своей карьере.

Последние бои: Манон уверенно прошла Эрин Бланчфилд, Роуз Намаюнас и Кэтлин Чукагян, все эти победы были добыты единогласным решением. В последний раз она досрочно завершила бой три года назад — тогда ей удалось остановить Табату Риччи.

Состояние бойца: Манон в своих боях не так уж и часто прессингует соперниц. Как правило, француженка побеждает за счет точных комбинаций, подвижности и выносливости. Однако ее стиль слишком методичный: Фиро редко идет на риск, предпочитая обыгрывать соперниц по очкам.

В бою с Шевченко это может стать проблемой — в партере у француженки почти нет инструментов для доминирования.

Статистика для ставок

Фиро выиграла в UFC все 7 боев

Шевченко проиграла лишь раз за 5 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии по мнению букмекеров Манон Фиро считается фаворитом. На ее победу можно поставить за 1.70. Победа Шевченко оценивается за 2.20.

Прогноз: Валентина мастер пятираундовых боев. Она знает, как выигрывать титульные схватки: переводить в партер, набирать очки в клинче и подавлять инициативу соперниц. Фиро же застряла в зоне комфорта — ее последние победы выглядят шаблонными. Она не привыкла драться с теми, кто сильнее в борьбе, и Шевченко точно этим воспользуется.

Ставка: Победа Валентины Шевченко за 2.20.