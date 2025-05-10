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    Шевченко нанесет Фиро первое поражение в UFC?

    Шевченко — Фиро. Ставка (к. 2.20) и прогноз на ММА, UFC 315, 11 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Фиро
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    Валентина Шевченко (справа)
    В рамках турнира UFC 315 11 мая в со-главном событии вечера состоится титульный поединок Валентины Шевченко и Манон Фиро в полусреднем весе. Начало — 06:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Шевченко — Фиро, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Валентина Шевченко

    Турнирное положение: Шевченко — легенда женского ММА. Она не просто чемпионка, а рекордсменка UFC: семь защит титула и первое место в рейтинге вне зависимости от весовой категории. Даже в 37 лет она остается главным вызовом для любого бойца дивизиона.

    Последние бои: Трилогия с Алексой Грассо стала для Валентины серьезным испытанием. Сначала неожиданное поражение удушающим приемом, затем спорная ничья в матче-реванше, и только в третьем бою Шевченко удалось выиграть. До этого она уверенно побеждала Тайлу Сантос и Дженнифер Майю, доказывая, что возраст не помеха для чемпионского уровня.

    Состояние бойца: Валентина — боец, олицетворяющий эталон дисциплины. Она не ставит на нокаут, а методично разбирает соперниц: точные удары, контроль дистанции, переводы в партер и умение держать темп все пять раундов. Единственный вопрос — хватит ли ей физических сил, если Фиро затянет бой в глубокие воды.

    Манон Фиоро

    Турнирное положение: Фиро идет второй в рейтинге женского наилегчайшего весе. После дебютного поражения в 2018 году француженка выиграла 12 боев подряд, но в титульных поединках еще не участвовала. Сейчас она в шаге от главного достижения в своей карьере.

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    • Последние бои: Манон уверенно прошла Эрин Бланчфилд, Роуз Намаюнас и Кэтлин Чукагян, все эти победы были добыты единогласным решением. В последний раз она досрочно завершила бой три года назад — тогда ей удалось остановить Табату Риччи.

    Состояние бойца: Манон в своих боях не так уж и часто прессингует соперниц. Как правило, француженка побеждает за счет точных комбинаций, подвижности и выносливости. Однако ее стиль слишком методичный: Фиро редко идет на риск, предпочитая обыгрывать соперниц по очкам.

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    В бою с Шевченко это может стать проблемой — в партере у француженки почти нет инструментов для доминирования.

    Статистика для ставок

    • Фиро выиграла в UFC все 7 боев

    • Шевченко проиграла лишь раз за 5 боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии по мнению букмекеров Манон Фиро считается фаворитом. На ее победу можно поставить за 1.70. Победа Шевченко оценивается за 2.20.

    Прогноз: Валентина мастер пятираундовых боев. Она знает, как выигрывать титульные схватки: переводить в партер, набирать очки в клинче и подавлять инициативу соперниц. Фиро же застряла в зоне комфорта — ее последние победы выглядят шаблонными. Она не привыкла драться с теми, кто сильнее в борьбе, и Шевченко точно этим воспользуется.

    Ставка: Победа Валентины Шевченко за 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шевченко — Фиро?

    Матч Шевченко — Фиро состоится 10 мая 2025 года в 06:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Шевченко — Фиро?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Валентины Шевченко за 2.20 Победа Валентины Шевченко.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шевченко — Фиро?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Валентины Шевченко за 2.20 Победа Валентины Шевченко» с коэффициентом у букмекеров 2.20 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шевченко — Фиро?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шевченко — Фиро?

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии по мнению букмекеров Манон Фиро считается фаворитом. На ее победу можно поставить за 1.70. Победа Шевченко оценивается за 2.20.

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    Шевченко — Фиро: прогноз и ставка за 2.20 2.20, статистика, коэффициенты матча 10.05.202506:30. Шевченко нанесет Фиро первое поражение в UFC?
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