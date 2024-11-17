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    Силва сделает еще один шаг к бою с Шевченко?

    Силва — Араухо. Ставка (к. 3.15) и прогноз на ММА, UFC 309, 17 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Силва — Араухо
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    Карине Силва
    В рамках турнира UFC 309 17 ноября пройдет поединок Карине Силвы и Вивиан Араухо в женском наилегчайшем весе. Начало — 05:50 (мск). Ставка и прогноз на матч Силва — Араухо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Карине Силва

    Турнирное положение: Силва располагается на 11-й строчке в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона. Взлет вверх по карьерной лестнице у бразильянки получился довольно быстрым, ведь в промоушене она дебютировала лишь 2 года назад.

    Последние бои: За 2 года с момента своего дебюта в лиге она провела 4 поединка и в каждом из них одержала победу. Первые 3 встречи и вовсе выиграла сабмишнами. В последнем противостоянии Силва победила единогласным решением Ариану Липски.

    Состояние бойца: Карине сейчас пребывает на пике своей формы. Ранее она не испытывала особых проблем в предыдущих боях. Потенциал у Силвы довольно большой. И хоть она не блещет в стойке, ее борцовских навыков вполне хватает, чтобы сносить всех на своем пути.

    Вивиан Араухо

    Турнирное положение: Вивиан занимает девятую строчку в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона. Она уже давно пребывает в первой десятке рейтинга, но никак не может продвинуться вверх и стать участницей титульной гонки.

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    • Последние бои: У Вивиан 3 победы и 3 поражения за 6 предыдущих поединков. В предыдущей встрече она уступила единогласным решением судей Наталии Силве. Араухо в своих боях часто испытывает проблемы в партере, причем как в атаке, так и в защите.

    Состояние бойца: Араухо является одним из трамплинов для восходящих звезд дивизиона. Как правило, бои с ее участием получаются скучными и неинтересными.

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    Последние и вовсе складывались по одному и тому же сценарию: бразильянка выживала под натиском соперниц в партере с целью дожить до финального свистка.

    Статистика для ставок

    • У Вивиан Араухо 3 победы и 3 поражения за 6 предыдущих поединков

    • Силва выиграла все 4 боя в UFC

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече, по мнению букмекеров, фаворитом считается Карине Силва. На ее победу можно поставить за 1.35. На успех Араухо можно сделать ставку за 3.33.

    Прогноз: Борцовские навыки Силвы в этом противостоянии станут ключевым фактором к ее успеху. Если учесть, что у Вивиан большие проблемы на земле, то вполне стоит ожидать даже досрочной победы Карине. Ведь 3 из четырех последних поединков в UFC закончились в ее пользу сабмишнами.

    Ставка: Тотал меньше 2,5 за 3.15.

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    Силва — Араухо: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 17.11.2024. Прогнозы на бои. Силва сделает еще один шаг к бою с Шевченко?
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