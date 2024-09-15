В рамках турнира UFC 306 15 сентября пройдет титульный поединок Шона О’Мэлли и Мераба Двалишвили в легчайшем весе. Начало — 05:30 (мск). Ставка и прогноз на матч О’Мэлли — Двалишвили, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шон О’Мэлли

Турнирное положение: Шон О’Мэлли является действующим чемпионом UFC в легчайшем дивизионе. Американский боец уже успел провести одну защиту титула.

Последние бои: Шон стал чемпионом летом прошлого года после того, как одержал победу нокаутом во втором раунде над Алджамейном Стерлингом. Далее «Сахарок» победил единогласным решением судей в рамках первой защиты титула Марлона Веру. О’Мэлли идет на серии из шести побед подряд.

Состояние бойца: Шон является одним из лучших ударников легчайшего дивизиона. У него большой размах рук, габариты и внушительная ударная мощь. Плюс ко всему, О’Мэлли грамотно режет углы, поэтому борцам не так уж и просто к нему подобраться. Наглядный тому пример бой со Стерлингом.

Мераб Двалишвили

Турнирное положение: Двалишвили возглавляет рейтинг легчайшего дивизиона, занимая в нем первую строчку. Отметим, что по пути к титульному поединку грузинский боец уже победил трех бывших чемпионов UFC.

Последние бои: Выигрышная серия Мераба Двалишвили составляет 10 поединков кряду. В последнем из них он победил бывшего двойного чемпиона UFC Генри Сехудо единогласным решением. До этого аналогичным образом грузин одолел и Петра Яна.

Состояние бойца: Двалишвили представляет собой универсального бойца. Он регулярно переводит соперников на канвас и постоянно прессингует их в стойке. Мераб обладает невероятной выносливостью и способен драться все 25 минут в очень высоком темпе.

Но довольно часто грузин пропускает необязательные удары и потрясти его вполне реально.

Статистика для ставок

Выигрышная серия Мераба Двалишвили составляет 10 поединков кряду

О’Мэлли идет на серии из шести побед подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В титульном противостоянии в легчайшем дивизионе букмекеры не видят фаворита. Шансы на победу обоих бойцов примерно равны. На успех О’Мэлли можно поставить за 1.87. На победу Двалишвили предлагают поставить все за 1.97.

Прогноз: Выносливость и вариативность являются сильными сторонами Двалишвили. Однако, если учесть, что его опрокинул канвас даже низкорослый Сехудо, то в противостоянии с Шоном такая ошибка будет приравниваться к поражению. Мераб всегда побеждает решением, поэтому у О’Мэлли будет возможность завершить бой досрочно в любой момент. Одного хорошего удара Шону будет достаточно для победы.

Ставка: Победа Шона О’Мэлли за 1.87.