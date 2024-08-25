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    Дойдет ли бой Борщева и Лонтопа до решения судей?

    Борщев — Лонтоп. Ставка (к. 1.82) и прогноз на ММА, UFC Vegas 96, 25 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Борщев — Лонтоп
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    Вячеслав Борщев (справа)
    В рамках турнира UFC Vegas 96 25 августа пройдет поединок Вячеслава Борщева и Джеймса Лонтопа в легком весе. Начало — 03:35 (мск). Ставка и прогноз на матч Борщев — Лонтоп, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Вячеслав Борщев

    Турнирное положение: Российский легковес в лучшем промоушене планеты пока что не блещет. На попадание в топ-15 он точно не претендует. Пожалуй, главная задача для Борщева это сохранение прописки в лиге, потому как к нему есть вопросы после ряда неудачных выступлений

    Последние бои: Вячеслав пока что не радует российских фанатов стабильностью выступлений в UFC. За 6 предыдущих поединков промоушене у Борщева 3 поражения, ничья и 2 победы. В последнем поединке он уступил техническим нокаутом Чейзу Хуперу.

    Состояние бойца: Вячеслав демонстрирует в октагоне очень яркие бои. Он предпочитает устраивать жесткие рубки и часто идет в размены на ближнюю дистанцию. Борщеву не хватает тактической выучки. Именно чрезмерное желание зарубиться с оппонентом и стало причиной провала в последнем бою.

    Джеймс Лонтоп

    Турнирное положение: Перуанец только недавно дебютировал в UFC. В промоушен Лонтоп попал через претендентскую серию Даны Уайта. Ранее дрался в локальных латиноамериканских промоушенах.

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    • Последние бои: До своего дебюта в UFC Джеймс демонстрировал очень убедительные выступления. Он шел на серии из 12-ти выигранных поединков кряду. Но в дебютном противостоянии в лиге Даны Уайта Лонтоп уступил сабмишном в первом раунде Крису Падилле.

    Состояние бойца: Лонтоп является ярко выраженным нокаутером. Стилистически он прекрасно подходит Вячеславу Борщеву, как соперник. Но неудобство заключается в том, что он дерется в левосторонней стойке.

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    Для некоторых визави это большая проблема.

    Статистика для ставок

    • У Лонтопа только одно поражение за 13 последних боев

    • Борщев одержал 2 победы за 6 боев в UFC

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии российский боец, по мнению букмекеров, считается фаворитом. На победу Борщева можно поставить за 1.42. На успех Лонтопа предлагают сделать ставку за 2.97.

    Прогноз: Борщев показывает очень нестабильные выступления и поэтому сейчас нельзя быть уверенным в победе даже на таким неопытным соперником в рамках UFC. Но в чем точно не стоит сомневаться, так это в присутствии раннего финиша. Два базовых ударника будут работать на очки на протяжении всего времени и, возможно, бой дойдет до судейского решения.

    Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.82.

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    Борщев — Лонтоп. Ставка (к. 1.82) и прогноз на ММА, UFC Vegas 96, 25 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Борщев — Лонтоп, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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