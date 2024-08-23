В рамках турнира российского промоушена Наше дело 23 августа пройдет поединок Эдуарда Вартаняна и Александра Грозина в полусреднем весе. Начало — 19:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Вартанян — Грозин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Эдуард Вартанян

Турнирное положение: Вартанян один из самых узнаваемых и медийных бойцов ММА, выступающих в отечественных промоушенах. Он бывший чемпион АСА в легком весе.

Последние бои: Эдуард не потерпел ни единого поражения за 10 последних поединков. Он участвовал на турнирах по грэпплингу, кикбоксингу и ММА. Предыдущий его бой проходил в лиге Наше дело в рамках кикбоксинга. Тогда Вартанян одолел единогласным решением судей недавнего представителя топ-15 UFC легкого веса Дамира Исмагулова.

Состояние бойца: Эдуард пребывает в отличной форме. Вартанян является настоящим универсалом. У него хорошая защита от тейкдаунов, грамотные тайминги и внушительная ударная мощь. Без преувеличений можно сказать, что Эдуард боец уровня UFC.

Александр Грозин

Турнирное положение: Александр Грозин последние годы своей карьеры провел в лиге Наше дело и промоушене RCC. Стоит отметить, что он является довольно активным бойцом и проводит в среднем по 3-4 поединка за год.

Последние бои: Также, как и грядущий соперник, Грозин не проигрывал на протяжении последних десяти боев подряд. Правда, уровень оппозиции у Александра был не настолько высокий, как у Вартаняна. Да и большинство своих побед Грозин одержал решением.

Состояние бойца: Возможно, Александр окажет достойное сопротивление Эдуарду в стойке. Но борьба у него проседает. При 25-ти выигрышах в ММА только 3 были достигнуты сабмишнами.

Причем последний из них случился еще 8 лет назад.

Статистика для ставок

8 из десяти последних боев с участием Грозина дошли до решения

У Вартаняна беспроигрышная серия на протяжении последних десяти боев подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке Эдуард Вартанян считается большим фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.14. На победу Александра Грозина предлагают сделать ставку за 5.90.

Прогноз: Хорошая статистика Грозина вводит в заблуждение. Вартанян безоговорочный фаворит, потому что побеждал таких монстров АСА, как Раисов и Резников досрочно. И вполне вероятно, что аналогичным образом Эдуард выиграет и в данном противостоянии.

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.75.