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    Эдуард Вартанян деклассирует Александра Грозина?

    Вартанян — Грозин. Ставка (к. 2.75) и прогноз на ММА, Наше дело, 23 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Вартанян — Грозин
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    Эдуард Вартанян
    В рамках турнира российского промоушена Наше дело 23 августа пройдет поединок Эдуарда Вартаняна и Александра Грозина в полусреднем весе. Начало — 19:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Вартанян — Грозин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Эдуард Вартанян

    Турнирное положение: Вартанян один из самых узнаваемых и медийных бойцов ММА, выступающих в отечественных промоушенах. Он бывший чемпион АСА в легком весе.

    Последние бои: Эдуард не потерпел ни единого поражения за 10 последних поединков. Он участвовал на турнирах по грэпплингу, кикбоксингу и ММА. Предыдущий его бой проходил в лиге Наше дело в рамках кикбоксинга. Тогда Вартанян одолел единогласным решением судей недавнего представителя топ-15 UFC легкого веса Дамира Исмагулова.

    Состояние бойца: Эдуард пребывает в отличной форме. Вартанян является настоящим универсалом. У него хорошая защита от тейкдаунов, грамотные тайминги и внушительная ударная мощь. Без преувеличений можно сказать, что Эдуард боец уровня UFC.

    Александр Грозин

    Турнирное положение: Александр Грозин последние годы своей карьеры провел в лиге Наше дело и промоушене RCC. Стоит отметить, что он является довольно активным бойцом и проводит в среднем по 3-4 поединка за год.

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    • Последние бои: Также, как и грядущий соперник, Грозин не проигрывал на протяжении последних десяти боев подряд. Правда, уровень оппозиции у Александра был не настолько высокий, как у Вартаняна. Да и большинство своих побед Грозин одержал решением.

    Состояние бойца: Возможно, Александр окажет достойное сопротивление Эдуарду в стойке. Но борьба у него проседает. При 25-ти выигрышах в ММА только 3 были достигнуты сабмишнами.

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    Причем последний из них случился еще 8 лет назад.

    Статистика для ставок

    • 8 из десяти последних боев с участием Грозина дошли до решения

    • У Вартаняна беспроигрышная серия на протяжении последних десяти боев подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке Эдуард Вартанян считается большим фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.14. На победу Александра Грозина предлагают сделать ставку за 5.90.

    Прогноз: Хорошая статистика Грозина вводит в заблуждение. Вартанян безоговорочный фаворит, потому что побеждал таких монстров АСА, как Раисов и Резников досрочно. И вполне вероятно, что аналогичным образом Эдуард выиграет и в данном противостоянии.

    Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.75.

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    Вартанян — Грозин. Ставка (к. 2.75) и прогноз на ММА, Наше дело, 23 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Вартанян — Грозин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.75
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