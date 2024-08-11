В рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе 11 августа пройдет титульный поединок Сергея Богачука и Верджила Ортиса в первом среднем весе. Начало — 06:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Богачук — Ортис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сергей Богачук

Турнирное положение: Сергей Богачук на данный момент является обладателем временного пояса по версии WBC в первом среднем весе. Данный титул украинский боксер завоевал в марте нынешнего года.

Последние бои: К первой защите временного титула WBC Сергей Богачук подходит после победы единогласным решением судей над Брайаном Мендосой. До этого боя украинец выиграл 5 поединков кряду. Единственное поражение в карьере он потерпел еще в 2021 году.

Состояние бойца: Богачук удачно перезагрузил карьеру, вернувшись в первый средний дивизион. Из его преимуществ можно отметить высокую скорость и высокое техническое оснащение. Правда, держит удар украинец не так хорошо. И единственной его проигрыш карьере был нокаутом.

Верджил Ортис

Турнирное положение: Верджил Ортис занимает вторую строчку в рейтингах первого среднего веса по версиям WBC и WBO. Данный боксер является теневой угрозой всего дивизиона, но из-за не самой высокой популярности матчмейкеры ранее не давали ему громких поединков.

Последние бои: В 2024 году претендент на временный титул провел 2 поединка. В январе Ортис нокаутировал в первом раунде Фредрика Лоуссона. А 27 апреля он аналогичным образом деклассировал и Томаса Дюлорме. Отметим, что для американца это будет первый титульный поединок в карьере. Ранее он дрался только за локальные пояса.

Состояние бойца: Верджил пребывает просто в монструозной форме. За свою карьеру на профессиональном ринге он выиграл 21 поединок и не потерпел ни единого поражения.

Причем в каждом из этих боях Ортис нокаутировал своих соперников, что говорит о невероятной ударной мощи.

Статистика для ставок

За свою карьеру на профессиональном ринге Ортис выиграл 21 поединок и не потерпел ни единого поражения

Богачук выиграл все 4 боя в рамках первого среднего дивизиона

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В поединке за временный титул букмекеры видят серьезным фаворитом Верджила Ортиса. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.29. На победу Сергея Богачука предлагают поставить с коэффициентом 3.85.

Прогноз: Сергей пребывает в оптимальной форме, но его соперник просто невероятен. Ортис ранее катком сносил всех предыдущих соперников и, вероятно, будет доминировать и в данной встрече. Впрочем, украинец не должен стать для Верджила легкой мишенью. Сергей точно продержится до финального свистка, но сохранить титул не сможет.

Ставка: Победа Верджила Ортиса по очкам за 3.75.