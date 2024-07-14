В рамках турнира UFC Denver 14 июля пройдет поединок Сантьяго Понзиниббио и Муслима Салихова в полусреднем весе. Начало — 07:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Понзиниббио — Салихов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сантьяго Понзиниббио

Турнирное положение: Сантьяго бывший представитель топ-15 полусреднего дивизиона. Аргентинец традиционно выдает яркие выступления, но уже далек от уровня бойцов из числа титульной гонки.

Последние бои: В предыдущем своем бою Сантьяго был нокаутирован Кевином Холлэндом. Да и в целом статистика аргентинца за последнее время не впечатляет. У Понзиниббио 4 поражения за 6 предыдущих боев. Побеждал он исключительно середняков далеких от титульных амбиций.

Состояние бойца: Сантьяго уже можно записать в категорию ветеранов, потому как конкурировать в 37 лет с более молодыми бойцами ему трудно. Но стоит отметить, что несмотря на не самую лучшую статистику, уровень оппозиции у аргентинца был достаточно серьезный. И проигрывал он исключительно тем, кто находился в топе.

Муслим Салихов

Турнирное положение: Муслим, как и его грядущий соперник, заслуженный ветеран UFC. Россиянин уже как 2 года не претендует на попадание в топ-15 и дерется в промоушене исключительно ради финансовой выгоды.

Последние бои: За 4 предыдущих поединка в активе российского бойца 3 поражения и только один выигрыш. К данному противостоянию Салихов подходит после поражения нокаутом уже в первом раунде от ямайского бойца Рэнди Брауна. Побеждал Салихов на данном отрезке Андре Фиальо нокаутом.

Состояние бойца: От 40-летнего россиянина вряд ли стоит ожидать какого-то перформанса. Особенно с учетом того, как сложился его последний бой с Брауном.

В стойке Муслим перестал держать удар. Так что ему остается рассчитывать только на навыки в партере.

Статистика для ставок

За 4 предыдущих поединка в активе Салихова 3 поражения и только один выигрыш

4 из семи последних боев Понзиниббио закончились досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры видят фаворитом аргентинского бойца. На победу Понзиниббио можно поставить за 1.55, а на успех Муслима Салихова предлагают сделать ставку с коэффициентом 2.52.

Прогноз: Сантьяго, также как и его грядущий оппонент, является ветераном, но его класс явно выше, чем у россиянина. Досрочных побед в партере у Муслима не было давно. Но а в стойке аргентинец за счет опыта в противостояниях с топами дивизиона точно будет смотреться предпочтительнее.

Ставка: Победа Сантьяго Понзиниббио за 1.55.