Сантьяго Понзиниббио
Турнирное положение: Сантьяго бывший представитель топ-15 полусреднего дивизиона. Аргентинец традиционно выдает яркие выступления, но уже далек от уровня бойцов из числа титульной гонки.
Последние бои: В предыдущем своем бою Сантьяго был нокаутирован Кевином Холлэндом. Да и в целом статистика аргентинца за последнее время не впечатляет. У Понзиниббио 4 поражения за 6 предыдущих боев. Побеждал он исключительно середняков далеких от титульных амбиций.
Состояние бойца: Сантьяго уже можно записать в категорию ветеранов, потому как конкурировать в 37 лет с более молодыми бойцами ему трудно. Но стоит отметить, что несмотря на не самую лучшую статистику, уровень оппозиции у аргентинца был достаточно серьезный. И проигрывал он исключительно тем, кто находился в топе.
Муслим Салихов
Турнирное положение: Муслим, как и его грядущий соперник, заслуженный ветеран UFC. Россиянин уже как 2 года не претендует на попадание в топ-15 и дерется в промоушене исключительно ради финансовой выгоды.
Последние бои: За 4 предыдущих поединка в активе российского бойца 3 поражения и только один выигрыш. К данному противостоянию Салихов подходит после поражения нокаутом уже в первом раунде от ямайского бойца Рэнди Брауна. Побеждал Салихов на данном отрезке Андре Фиальо нокаутом.
Состояние бойца: От 40-летнего россиянина вряд ли стоит ожидать какого-то перформанса. Особенно с учетом того, как сложился его последний бой с Брауном.
В стойке Муслим перестал держать удар. Так что ему остается рассчитывать только на навыки в партере.
Статистика для ставок
- За 4 предыдущих поединка в активе Салихова 3 поражения и только один выигрыш
- 4 из семи последних боев Понзиниббио закончились досрочно
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры видят фаворитом аргентинского бойца. На победу Понзиниббио можно поставить за 1.55, а на успех Муслима Салихова предлагают сделать ставку с коэффициентом 2.52.
Прогноз: Сантьяго, также как и его грядущий оппонент, является ветераном, но его класс явно выше, чем у россиянина. Досрочных побед в партере у Муслима не было давно. Но а в стойке аргентинец за счет опыта в противостояниях с топами дивизиона точно будет смотреться предпочтительнее.
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Ставка: Победа Сантьяго Понзиниббио за 1.55.