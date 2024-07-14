ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нейт ДиасТрилогия с Макгрегором или реванш против Эдвардса — что будет дальше с карьерой Диаса? Роберто Морено («Сочи») — самый именитый тренер Первой лигиЛучшая лига мира. Что нас ждет в новом сезоне? Фавориты и аутсайдеры Ламин ЯмальТалант, определяющий эпоху. Может ли Ямаль повторить судьбу Пеле?
  • 20:41
    • «Аль-Наср» хочет продлить контракт с Роналду
  • 19:36
    • «Динамо» и «Спартак» не выявили сильнейшего в товарищеском матче, команда Лички выиграла по пенальти
  • 18:53
    • «Интер» продлил контракт с Симоне Индзаги
  • 18:45
    • Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона
  • 17:51
    • В «Манчестер Юнайтед» сообщили о продлении контракта с Эвансом
  • 15:59
    • Илич близок к переходу в «Зенит»
    Все новости спорта

    Понзиниббио отправит Салихова на пенсию?

    Понзиниббио — Салихов. Ставка (к. 1.55) и прогноз на ММА, UFC Denver, 14 июля 2024 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Сборная России
    Прогноз и ставки на Понзиниббио — Салихов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Муслим Салихов
    В рамках турнира UFC Denver 14 июля пройдет поединок Сантьяго Понзиниббио и Муслима Салихова в полусреднем весе. Начало — 07:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Понзиниббио — Салихов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Сантьяго Понзиниббио

    Турнирное положение: Сантьяго бывший представитель топ-15 полусреднего дивизиона. Аргентинец традиционно выдает яркие выступления, но уже далек от уровня бойцов из числа титульной гонки.

    Последние бои: В предыдущем своем бою Сантьяго был нокаутирован Кевином Холлэндом. Да и в целом статистика аргентинца за последнее время не впечатляет. У Понзиниббио 4 поражения за 6 предыдущих боев. Побеждал он исключительно середняков далеких от титульных амбиций.

    Состояние бойца: Сантьяго уже можно записать в категорию ветеранов, потому как конкурировать в 37 лет с более молодыми бойцами ему трудно. Но стоит отметить, что несмотря на не самую лучшую статистику, уровень оппозиции у аргентинца был достаточно серьезный. И проигрывал он исключительно тем, кто находился в топе.

    Муслим Салихов

    Турнирное положение: Муслим, как и его грядущий соперник, заслуженный ветеран UFC. Россиянин уже как 2 года не претендует на попадание в топ-15 и дерется в промоушене исключительно ради финансовой выгоды.

  • Оливейра, Холлоуэй и еще 4 соперника для Чендлера вместо Макгрегора
  • Чендлеру пора перестать ждать Макгрегора и выбрать для себя нового соперника
  • 22/06/2024

    • Последние бои: За 4 предыдущих поединка в активе российского бойца 3 поражения и только один выигрыш. К данному противостоянию Салихов подходит после поражения нокаутом уже в первом раунде от ямайского бойца Рэнди Брауна. Побеждал Салихов на данном отрезке Андре Фиальо нокаутом.

    Состояние бойца: От 40-летнего россиянина вряд ли стоит ожидать какого-то перформанса. Особенно с учетом того, как сложился его последний бой с Брауном.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В стойке Муслим перестал держать удар. Так что ему остается рассчитывать только на навыки в партере.

    Статистика для ставок

    • За 4 предыдущих поединка в активе Салихова 3 поражения и только один выигрыш

    • 4 из семи последних боев Понзиниббио закончились досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры видят фаворитом аргентинского бойца. На победу Понзиниббио можно поставить за 1.55, а на успех Муслима Салихова предлагают сделать ставку с коэффициентом 2.52.

    Прогноз: Сантьяго, также как и его грядущий оппонент, является ветераном, но его класс явно выше, чем у россиянина. Досрочных побед в партере у Муслима не было давно. Но а в стойке аргентинец за счет опыта в противостояниях с топами дивизиона точно будет смотреться предпочтительнее.

    Ставка: Победа Сантьяго Понзиниббио за 1.55.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.93
  • Прогноз на матч Россия (женщины) — КНДР (женщины)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.66
  • Экспресс дня 12 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Палмейрас — Атлетико-ГО
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Монако — Серкль Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 11:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Гао — Бронцетти
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тревизан — Ли
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Крейчикова — Паолини
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аякс — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  4.71
  • Экспресс дня 13 июля
  • Завтра в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Понзиниббио — Салихов: прогноз, ставка (1.55), статистика, коэффициенты матча 14.07.2024. Прогнозы на бои. Понзиниббио отправит Салихова на пенсию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры