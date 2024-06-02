ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдин ТерзичЭдин Терзич: от болельщика с «Жёлтой стены» до финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Карло АнчелоттиБольше, чем просто «вайбы». Анчелотти — один из величайших тренеров своего поколения «Порту» под руководством Жозе Моуринью стал победителем ЛЧ в 2004 годуСможет ли кто-то повторить подвиг «Порту» в Лиге чемпионов?
    Все новости спорта

    Холлэнд легко разберет Олексейчука?

    Холлэнд — Олексейчук. Ставка (к. 1.85) и прогноз на ММА, UFC 302, 2 июня 2024 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC
    Прогноз и ставки на Холлэнд — Олексейчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Холлэнд
    В рамках турнира UFC 302 2 июня пройдет поединок Кевина Холлэнда и Михала Олексейчука в среднем весе. Начало — 06:15 (мск). Холлэнд — Олексейчук: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Кевин Холлэнд

    Турнирное положение: Кевин Холлэнд бывший участник титульной гонки и представитель первой пятерки рейтинга. Но со временем у американца случился спад и теперь он занимает 15-ю строчку в ростере средневесов.

    Последние бои: Кевина можно назвать одним из самых нестабильных бойцов из числа представителей рейтинга. В его активе 4 победы и 4 поражения за 8 последних боев. Еще недавно он дрался в полусреднем весе и там проиграл по очкам Майклу Пейджу и Джеку Маддалене.

    Состояние бойца: Американец дрался со многими звездами в лиге и опыта ему точно не занимать. Несмотря на предыдущие неудачи, Холлэнд выглядел довольно конкурентно в этих боях. Вдобавок, он универсальный боец.

    Михал Олексейчук

    Турнирное положение: Михал Олексейчук пока что даже не является кандидатом на попадание в рейтинг. Он типичный представитель второго эшелона без титульных амбиций.

  • «Мухаммада слишком легко ударить, мой уровень гораздо выше» — интервью Эдвардса перед боем на UFC 304
  • Эдвардс не считает Мухаммада серьезной угрозой. По мнению «Рокки», он уберет Белала также, как Усмана с Ковингтоном
  • 24/05/2024

    • Последние бои: У польского бойца за 6 предыдущих поединков 3 победы и 3 поражения. К этой встрече он подходит после проигрыша удушающим приемом в первом раунде от Мишеля Перейры. Аналогичным образом он уступал и другому представителю топ-15 Кайо Борральо.

    Состояние бойца: Михал в состоянии конкурировать только с такими же середняками, как и он сам. Но если ему дают более серьезного оппонента, то сразу же возникают проблемы.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Особенно у Олексейчука страдает защита от тейдкаунов. В противостоянии с тем же Перейрой первый проход в ноги стал для него фатальным.

    Статистика для ставок

    • В активе Холлэнда 4 победы и 4 поражения за 8 последних боев

    • 5 последних боев с участием Олексейчука закончились досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Кевин Холлэнд, по мнению букмекеров, в этом противостоянии считается фаворитом за 1.35. На победу Олексейчука можно поставить за 3.35.

    Прогноз: У Кевина, как у более опытного и мастеровитого бойца, гораздо больше инструментов к успеху в этом поединке. Если учесть проблемы поляка на земле, то, вероятно, Холлэнд будет искать досрочный финиш именно в партере. За карьеру у Кевина 12 выигрышей нокаутами и 9 сабмишнами. Да и против таких середняков, как Олексейчук, он всегда смотрелся прилично.

    Ставка: Досрочная победа Кевина Холлэнда за 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Сан-Хосе Эртквейкс
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Даллас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Касима Антлерс — Йокогама Ф-Маринос
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Де Минор — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кимчхон Санму — Пхохан Стилерс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Махач — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Акрон — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ковалик — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Серундоло — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч ЦСКА Памир Душанбе — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Панджшер — Истиклол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Зверев — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Тобол — Кайсар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Бунедкор — Нефтчи Фергана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Холлэнд — Олексейчук. В рамках турнира UFC 302 2 июня пройдет поединок Кевина Холлэнда и Михала Олексейчука в среднем весе. Начало — 06:15 (мск). / Ставка и прогноз на матч Холлэнд — Олексейчук с коэффициентом 1.85.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры