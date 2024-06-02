В рамках турнира UFC 302 2 июня пройдет поединок Кевина Холлэнда и Михала Олексейчука в среднем весе. Начало — 06:15 (мск). Холлэнд — Олексейчук: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кевин Холлэнд

Турнирное положение: Кевин Холлэнд бывший участник титульной гонки и представитель первой пятерки рейтинга. Но со временем у американца случился спад и теперь он занимает 15-ю строчку в ростере средневесов.

Последние бои: Кевина можно назвать одним из самых нестабильных бойцов из числа представителей рейтинга. В его активе 4 победы и 4 поражения за 8 последних боев. Еще недавно он дрался в полусреднем весе и там проиграл по очкам Майклу Пейджу и Джеку Маддалене.

Состояние бойца: Американец дрался со многими звездами в лиге и опыта ему точно не занимать. Несмотря на предыдущие неудачи, Холлэнд выглядел довольно конкурентно в этих боях. Вдобавок, он универсальный боец.

Михал Олексейчук

Турнирное положение: Михал Олексейчук пока что даже не является кандидатом на попадание в рейтинг. Он типичный представитель второго эшелона без титульных амбиций.

Последние бои: У польского бойца за 6 предыдущих поединков 3 победы и 3 поражения. К этой встрече он подходит после проигрыша удушающим приемом в первом раунде от Мишеля Перейры. Аналогичным образом он уступал и другому представителю топ-15 Кайо Борральо.

Состояние бойца: Михал в состоянии конкурировать только с такими же середняками, как и он сам. Но если ему дают более серьезного оппонента, то сразу же возникают проблемы.

Особенно у Олексейчука страдает защита от тейдкаунов. В противостоянии с тем же Перейрой первый проход в ноги стал для него фатальным.

Статистика для ставок

В активе Холлэнда 4 победы и 4 поражения за 8 последних боев

5 последних боев с участием Олексейчука закончились досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Кевин Холлэнд, по мнению букмекеров, в этом противостоянии считается фаворитом за 1.35. На победу Олексейчука можно поставить за 3.35.

Прогноз: У Кевина, как у более опытного и мастеровитого бойца, гораздо больше инструментов к успеху в этом поединке. Если учесть проблемы поляка на земле, то, вероятно, Холлэнд будет искать досрочный финиш именно в партере. За карьеру у Кевина 12 выигрышей нокаутами и 9 сабмишнами. Да и против таких середняков, как Олексейчук, он всегда смотрелся прилично.

Ставка: Досрочная победа Кевина Холлэнда за 1.85.